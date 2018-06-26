"Ложка дегтя" в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ

"Когда уже в Украине будет европейская система ЖКХ? И что для этого необходимо? Какого еще закона не хватает?" - время от времени спрашивает меня киевская подруга.

Подобные вопросы мне стали задавать гораздо чаще, после того, как Верховная рада перенесла вступление в силу закона "О жилищно-коммунальных услугах, о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с отходами" на год. Этот закон очерчивает договорные взаимоотношения между потребителем и всеми поставщиками услуг, разграничивая права и обязанности сторон.

Так что, шансов на позитивные изменения больше нет? На этот вопрос приходится отвечать очень часто.

И что очень важно – на этот вопрос есть умеренно-оптимистический ответ.

Как ни странно, перенос вступления в силу этого закона увеличивает шансы на проведение настоящих европейских реформ. Причин этому несколько.

Демонополизируй это

Во-первых, новый закон разделил искусственно созданные и естественные монополии поставщиков услуг ЖКХ. Было отсрочено вступление в силу лишь части законопроекта, касающегося рынка коммунальных услуг. В отношении жилищных услуг закон с 10 июня уже вступил в силу.

Жилищные и коммунальные услуги в Украине исторически объединены в один комплекс. Однако это не совсем правильно. Их ключевое различие – в возможности конкуренции.

Сложно демонополизировать рынок поставок горячей или холодной воды, газа или электроэнергии (хотя, при желании можно сделать и это).Что касается рынка жилищных услуг, или того, что в Европе называют услугами по управлению домом, то тут добиться демонополизации куда проще.

Уточним, это касается тех многоквартирных домов, которые не создали ОСМД – а таких в Украине свыше 80%. Даже для них появилась возможность выбирать управляющую компанию для своего дома.

Что касается домов, где уже созданы ОСМД, то они, будучи юридическим лицом, достаточно защищены договорными обязательствами сторон (потребитель - поставщик услуг) и могут поменять поставщика услуг в любое время согласно договору. Для домов, где не создано ОСМД, собственник фактически был лишен возможности выбора или смены существующего управителя, который назначил муниципалитет.

Что же изменилось? В первую очередь, с 10 июня исчезло такое понятие, как тариф на обслуживание дома. Этот тариф раньше высчитывался местными властями и был безальтернативен для всех.

Теперь же его заменила цена за обслуживание дома, которая может определяться на рыночных условиях.

Так что же тут хорошего, обычно спрашивают меня? Теперь собственники в домах без ОСМД избавились от последнего механизма защиты от завышеных цен ЖЕКа, который часто очень дозированно поставляет услуги управления домами.

Но на самом деле им это не удастся. И это вторая причина, по которой можно надеяться на успех реформы.

Дело в том, что в переходной период – до подписания нового договора с управляющей компанией – пересмотр уже установленных тарифов запрещен. Некоторые города, например Киев, успели подстраховаться, заранее повысив тарифы для своих ЖЕКов.

Однако большинство муниципалитетов так сделать не успели, а значит, они сами в первую очередь заинтересованы, чтобы реформа происходила как можно быстрее.

Теперь "мяч на половине поля" потребителей. Именно они теперь имеют все возможности выбирать управляющую компанию, не соглашаться на предложенные тарифы.

Главное – помнить, что покупатель теперь всегда имеет право выбора. Соответственно, не следует не глядя подписывать новые договора, которые будут предлагать жековские работники.

Где тут Европа? И это именно те изменения, которые позволят получить европейские стандарты ЖКХ?

Да, предлагаемые изменения - именно то, что мы называем европейскими стандартами управления жильем. Независимые управляющие компании (иногда – муниципальные, но чаще всего – частные) работают во всех европейских странах.

И часто некачественная работа одной из них или же желание существенно повысить цену приводит к расторжению с ней контракта. И эта угроза – куда как более действенной инструмент контроля за работой, чем все возможные муниципальные инспекции.

И это не удивительно – потребители куда лучше, чем чиновники, видят, где качественная работа, а где нет.

Что теперь ждет украинскую реформу? Для окончательного запуска этого механизма в правительстве еще необходимо подготовить подзаконные акты. Например, разработать типовые договора с управляющими компаниями. А также определить, каким большинством голосов должно приниматься решение расторгнуть соглашение или подписать его.

Обычно ситуация, когда от Кабмина требуется обеспечить имплементацию какого-либо закона, создает массу рисков затягивания реформы. К счастью – не в данном случае!

Явный повод для оптимизма - отмена тарифов стимулирует власти как можно быстрее завершить реформу!

Безусловно, только лишь запуск этой системы не означает появления в Украине европейских стандартов управления жильем. Первое время бывшие ЖЭКи будут безальтернативными управляющими.

Однако, как уже доказано практикой, свободный рынок быстро все расставит по местам. И возможность заработать на управлении домами должна привести к созданию новых управляющих компаний. Которые и создадут конкуренцию в жилищной сфере.

Этим путем прошли все восточноевропейские страны - достигнутый ими результат показывает, что и у Украины все должно получиться.

Цена вопроса

Впрочем, Украина не была бы Украиной, если бы в бочку меда не попытались впихнуть и ложку дегтя.

Этой ложкой дегтя является желание лоббистов внести норму, что пересмотр расценок управляющих компаний будет происходить автоматически, исходя из изменения себестоимости услуг.

Эта норма полностью противоречит "европейскости" реформы. Почему так?

Потому что обычный потребитель редко изучает формирование услуг. Он может даже не заметить очередного пересмотра.

И такая ситуация очень выгодна продавцам услуг – но вовсе не выгодна потребителям.

Безусловно, ценовая ситуация в Украине по-прежнему нестабильна. И вполне возможно, что у управляющей компании появится необходимость повысить стоимость своих услуг (уточним - в условиях свободного рынка это желание, как правило, сдерживается конкуренций, а также необходимостью сохранить лояльных клиентов).

Однако – и это также является общей для всей Европы нормой – пересмотр цены возможен исключительно с согласия жильцов.

На практике это происходит следующим образом: управляющая компания обязана уведомить о повышении расценок за несколько месяцев. И у жильцев есть время найти альтернативного подрядчика, отказавшись от сотрудничества со старым.

Вместо этого украинцев хотят лишить права принимать решения - отдав это право управителям. А без боязни потерять клиентов управляющая компания бысто деградирует до знакомого советского ЖЭКа.

А значит, за европейские принципы ЖКХ нужно бороться до конца. Структуры, привыкшие "сидеть на потоках", будут до последнего вздоха сопротивляться конкуренции.

Но как показывает опыт, на тех рынках, где в Украине есть реальная конкуренция, качество предоставляемых услуг ничем не уступает европейскому.

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