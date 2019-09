Не только к Трампу: почему в США Зеленский должен говорить об экологии

Президент України наприкінці вересня планує візит до Нью-Йорка, і всі засоби масової інформації та експерти пов’язують це з очікуваннями щодо його зустрічі з президентом Трампом та іншими світовими лідерами.

Водночас міжнародна зустріч, куди їде президент – це чергова 74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, в рамках якої 23 вересня генеральний секретар ООН скликає Саміт з питань зміни клімату, а вже 24-25 вересня в рамках ГА ООН відбуватиметься Політичний форум високого рівня з питань сталого розвитку (так званий саміт щодо цілей сталого розвитку).

Таким чином, на порядку денному зустрічі глав держав будуть дві основні теми: зміна клімату та досягнення цілей сталого розвитку. Саме на обговоренні цих двох ключових питань і зосередяться лідери.

З чим поїде до США Володимир Зеленський?

Саміт з питань зміни клімату – це не конференція. Це місце, де від лідерів чекають анонсування конкретних кроків для подолання цієї глобальної проблеми. Зокрема, від держав очікують планів щодо нових так званих "національно визначених внесків" (цілей держав щодо скорочення викидів та інших кроків для боротьби зі зміною клімату).

Попередній уряд багато уваги приділяв зміні клімату: Україна однією з перших ратифікувала Паризьку угоду та подала у 2016 році національно визначений внесок. Водночас через два роки був розпочатий процес оновлення внеску (за підтримки ЄБРР та ПРООН), оскільки перший внесок є недостатньо амбітним.

Чи встигне новий уряд затвердити новий внесок, чи президент поїде лише з черговими обіцянками щодо посилення цієї роботи в Україні?

Об’єднане Міністерство енергетики та захисту довкілля – чудова платформа для погодження нових зобов’язань та посилення дій щодо зміни клімату.

Друга важлива подія, в якій братиме участь наш президент – це саміт щодо цілей сталого розвитку. Очікується, що під час цього саміту буде зроблена перша оцінка досягнення Цілей сталого розвитку, прийнятих у 2015 році. Цілі сталого розвитку – це системні вимірювані цільові показники розвитку.

В Україні Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" була прийнята президентом у 2015 році. Водночас насправді ця стратегія далека від класичного розуміння сталого розвитку (синергії трьох компонентів: екологічного, економічного та соціального) і не охоплює усі сфері розвитку, особливо екологічну. По суті, це є стратегія стабільного економічного розвитку.

Велику роботу щодо адаптації цілей сталого розвитку до національного контексту провело представництво ПРООН в Україні. У 2017 році за його допомоги була оприлюднена національна доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна".

В ідеалі, президент України мав би приїхати на саміт з оцінкою прогресу України в напрямку сталого розвитку і новою стратегією. Очевидно, в основу нової стратегії мала б лягти програма дій нового уряду або хоча б її проєкт. Проте наразі невідомо, на якій стадії підготовки перебуває проєкт програми дій уряду. Також немає інформації про плани розробити довгострокову стратегію сталого розвитку з боку президента.

Чи потрібна Україні стратегія сталого розвитку?

Так, щоб влада мала збалансований погляд та набір цілей щодо розвитку та покращення якості життя громадян.

На мою думку, чинний уряд має першим пріоритетом економічний розвиток: дерегуляцію, підтримку бізнесу тощо. Такий сценарій на практиці може (і ймовірно, матиме) наслідком "перекоси" в напрямку ігнорування екологічної складової. Економічний розвиток не завжди означає покращення якості життя простих громадян.

Наостанок, кожна сесія порядку денного 24-25 вересня включатиме 5-хвилинний блок меседжів "Не залишаючи нікого позаду" ("Leaving no one Behind").

Це саме той час, коли Україна має сказати про війну, мир і сталий розвиток: наш шлях до сталого розвитку лежить через мир, а війна та російська агресія – це спроби залишити Україну позаду.

