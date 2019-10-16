Маленькая война для Эрдогана: зачем Турция обострила конфликт в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал самую большую политическую ошибку в своей жизни. Именно так оценил вторжение в северную Сирию сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. И по всей видимости такой прогноз может оказаться вещим.

На фоне падающей популярности правящей партии президенту Турции была нужна маленькая, но быстрая победоносная война.

Стоит напомнить, что на местных выборах правящая Партия справедливости и развития не показала оглушительного успеха. Более того, оппозиционные силы не просто набрали в значительной мере больше голосов, чем этого хотелоcь бы Эрдогану, но и взяли власть в ключевых городах страны.

А кроме того, Анкара хочет отвести внимание граждан от экономического кризиса в стране и показать им шоу успешного решения проблемы сирийского "терроризма".

Вторжение Турции в северную Сирию на подконтрольную курдам территорию якобы с целью борьбы с терроризмом и создание подконтрольной 32-километровой приграничной зоны стало лишь началом долгосрочного плана турецкого президента.

Следующий шаг – уже анонсируемое переселение в эту зону сотен тысяч сирийских беженцев, что позволит создать там своего рода суннитский анклав. Такой план может существенно изменить демографическую ситуацию в регионе, оттеснив курдов от турецкой границы на 32 км к югу.

Анкара считает, что таким образом сможет решить давнюю и острую проблему с турецкими курдами, в том числе заблокировав возможности координации их действий с соотечественниками из Сирии.

Удался ли этот план турецкому президенту? Пока мы видим лишь доказательства обратного.

Совершив военное вторжение, он дополнительно дестабилизировал ситуацию в соседней Сирии, создавая новый очаг напряженности прямо под боком у Турции.

Более того, возрастает риск, что тысячи пленных бойцов "Исламского государства" и члены их семей вырвутся на свободу из лагерей военнопленных – и такие случаи уже есть.

А это означает риск возрождения ИГИЛ.

Такие действия Турции не только могут свести на нет все усилия антиигиловской коалиции, увеличив поток сирийских беженцев, но и создать новые риски в сфере безопасности для Ирака и самой Турции.

Турция также создает напряженность в отношениях с иракскими и иранскими курдами, не говоря уже о Рабочей партии Курдистана в Турции.

Анкара может недооценить военный опыт курдов, которые уже 8 лет участвуют в сирийской гражданской войне, имеют опыт разгрома ИГИЛ и получили теперь поддержку от Башара Асада и Дамаска, вооруженные силы которого тоже имеют солидный боевой опыт, и поддерживаемы Москвой, Тегераном, а также такими шиитскими военизированными организациями, как Хезболла.

Министерство иностранных дел Сирии охарактеризовало турецкую операцию на северо-востоке Сирии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН и как нарушение суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии. В Дамаске также заявили, что они готовы противостоять турецкому вторжению.

Критически относится к этой военной операции и Тегеран, стоящий за режимом Асада. Не поддерживает Анкару и Саудовская Аравия, еще один крупный игрок на Ближнем Востоке.

И наконец, Турция подрывает свои же отношения как с ЕС, так и с партнерами по НАТО, в первую очередь с Соединенными Штатами.

Реакция Вашингтона не заставила себя долго ждать. И если верить заявлениям Дональда Трампа и ряда американских политиков, пакет санкций, вводимый США против Анкары, будет по-настоящему болезненным, особенно учитывая то, что Анкара и ранее имела проблемы с экономикой.

Раскритиковали вторжение и в Европе, хотя здесь позиции стран разделились. Например, германское правительство решило остановить выдачу разрешений на экспорт вооружений из Германии в Турцию. Норвегия, к примеру, тоже подвергло критике военную операцию Турции на севере Сирии, но не поддерживает идею по приостановке членства Турции в НАТО.

В такой ситуации Анкара не нашла ничего лучшего, как поднимать ставки, например грозя ЕС открыть границу для миллионов сирийских беженцев.

Именно поэтому запланированная Эрдоганом победоносная война может обернуться внешнеполитической неудачей, став катализатором курдского сепаратизма.

Наибольшую выгоду из сложившейся ситуации может извлечь РФ, усилив свою роль в ближневосточном регионе. Неслучайно Владимир Путин пригласил Эрдогана посетить Москву для обсуждения сирийской проблемы.

Возможно, последним шансом избежать такого сценария может стать визит в Анкару американской делегации в лице вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео. Их задача – уговорить Анкару остановить военные действия в северо-восточной Сирии.

А поэтому уже в ближайшее время мы узнаем, смогут ли аргументы США перевесить амбиции турецкого президента и, вполне возможно, карт-бланш, полученный от РФ.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора