Курс назад: почему польский опыт энергомодернизации оказался не нужен Украине

Принятие современного и прогрессивного законодательства, финансовая поддержка западных партнеров, высокий уровень поддержки в украинском обществе. Казалось бы, вот идеальный рецепт успешной реформы.

Но нет – на практике оказалось, что украинская реформа энергомодернизации жилого фонда снова оказалась в шаге от провала.

Что же случилось? И почему всех усилий сторонников европейского подхода к термомодернизации может оказаться недостаточно?

Прежде всего, пару слов про реформу. Украине повезло – после долгих "боев" со сторонниками сохранения советской системы было принято новое законодательство, не просто адаптированное к европейскому (а единого стандарта по этому вопросу в ЕС не существует), а перенимающее наиболее успешный и близкий к украинским реалиям опыт.

Речь идет о польском опыте – ведь польская реформа термомодернизации жилого фонда считается наиболее успешном среди постсоциалистических стран. Ключевое условие этой реформы – минимальное участие государства (как центральных, так и местных властей) с упором на развитие рынка услуг управления жилым фондом.

Практика показала: именно такая модель наиболее жизнеспособна. Для сравнения, Литва, где инвестиции в термомодернизацию осваивают местные власти, существенно отстает от Польши по объемам энергомодернизации. Убедиться в этом можно своими глазами, просто побывав в этих двух странах.

Именно поэтому для международных доноров принципиальной была адаптация польского подхода – вопросы термомодернизации должны решать собственники дома, они же и должны распоряжаться кредитными средствами. Конечно, такая инициатива встречала сопротивление местных властей – но в конечном счете именно этот подход был заложен при создании профильного закона, запустившего работу Фонда энергоэффективности.

Прошел год – и работа Фонда вновь под угрозой. Причиной проблемы стал низкий уровень обращений украинцев за грантами на энергосберегающий ремонт.

Как результат, бюджет Фонда энергоэффективности – а это существенная часть его годовых бюджетов у 2018-2019 годах (суммарно – более 2,8 млрд грн), - оказался практически неизрасходованным. Аналогичным образом может оказаться не использованным и бюджет на текущий год – около 1,6 млрд грн.

Выход из этой ситуации в правительстве видят в возможности привлечь местные власти к "освоению" этих денег.

По данным ЕвроПравды, сейчас в правительстве обсуждаются изменения в базовый законопроект, подзаконные акты и устав Фонда, цель которых – позволить не только гражданам, но и местным властям стать получателем грантов на термомодернизацию.

Почему это так опасно?

Такой шаг не просто противоречит принципам европейской реформы, реализуемой Украиной. Более того, он ставит под сомнение возможность реализации такой реформы.

Но прежде – пару слов о том, почему старт работы Фонда энергоэффективности вышел не очень успешным.

Причина первая – объективная. Все новое требует времени. В уже упомянутой Польше аналогичный фонд полноценно заработал лишь после пяти лет работы. Было бы странно требовать от украинского фонда таких же результатов с первого же года работы.

Однако, помимо этого, существуют и две субъективные причины.

Одна из них - бюрократические сложности с оформлением гранта. По экспертным оценкам, процедура получения этих грантов описана крайне сложной для пользователей.

Стоит напомнить, что в Польше развитие аналогичного фонда происходило одновременно со становлением рынка управителей жилым фондом – профессионалов, которые предлагали услуги в том числе и по организации термомодернизации дома, от оформления кредита до контроля за качеством проведенных работ.

В Украине же все это приходится делать самим жильцам, часто не имеющим соответствующих компетенций. А вдобавок – не знающих, как работает Фонд и как выполнить все его требования.

Эта проблема усугубляется тем, что в Украине до сих пор действует госпрограмма "Теплые кредиты". Она была запущена как "подготовка" населения к запуску работы Фонда, однако в итоге программы работают одновременно, конкурируя между собой.

И пускай объем кредитных линий "по теплым кредитам" существенно уступает возможностям Фонда, их получение требует гораздо меньше усилий со стороны жильцов. И этот фактор часто оказывается решающим!

В частности, если на теплые кредиты из бюджета ежегодно выделялось по 380-400 млн грн, но в последние два года сюда перераспределялись и часть средств Фонда энергоэффективности.

В таких условиях ожидать успешного старта работы Фонда энергоэффективности было бы весьма самонадеянно.

Однако вместо того, чтобы провести работу над ошибками, в правительстве решили вернуться к старым и "испытанным" рецептам. То есть – вернуть местные власти к "освоению" этих средств.

И это вернет нас к привычной практике, когда решения будет принимать не владельцы жилья, а чиновники.

Нет сомнений, что они способны "освоить" эти средства, но способны ли они сделать это эффективно? Ведь суть европейской реформы и состояла в том, что собственники жилья лучше, чем чиновники, знают, какая модернизация нужна их дому. И беря на себя часть финансирования, они обеспечат лучший контроль за их эффективным использованием, чем государство.

Само собой, такая система явно не по душе многим. В первую очередь – местным властям, которые лишаются такого приятного и удобного инструмента. В том числе и политического – вспомним, как перед выборами экстренно начинаются ремонтные работы в подъездах.

И не стоит успокаивать себя, что откат реформы – лишь временный шаг. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Именно поэтому, допустив "откат" европейской реформы, потом будет крайне сложно вернуть ее в правильный формат.

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