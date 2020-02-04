Вопреки роспропаганде: как нужно изменить отношения Украины и Чехии

4 лютого у Празі відбудеться інавгураційне засідання Українсько-чеського форуму. Першого в історії відносин наших країн.

За задумом, цей форум має стати майданчиком для провідних українських та чеських експертів та громадських діячів. Йдеться і про питання взаємин, і про можливість відстоювання спільних інтересів у європейських інституціях, і про обмін корисним досвідом там, де одна з держав має унікальні напрацювання.

А вони є і в України (згадаймо, приміром, про досвід опору російській дезінформації), і у Чехії (яка свого часу провела реформи, необхідні для вступу в ЄС).

Є показник того, що подія сприймається як непересічна.

Зустріч відкриватимуть міністри закордонних справ обох країн – Томаш Петршичек та Вадим Пристайко, який спеціально прилетів до Праги.

Адже хоча зустріч і збере неурядових гравців, але ідея її проведення від початку була підтримана на офіційному рівні. Ще на початку 2019 року, під час візиту чеського міністра до України, був підписаний меморандум про необхідність створення такого форуму.

Чим здатна допомогти така зустріч?

Її важливість – саме у тому, що збере вона не офіційних гравців. І ми пояснимо, чому саме.

Ми віримо, що експертна дипломатія стане саме тією платформою, через яку Україна зможе реалізувати пріоритети своєї зовнішньої політики. В тому числі – європейський та євроатлантичний напрямок розвитку.

Цей форум фокусуватиметься на позитивному порядку денному, втім, не оминаючи болючих питань взаємин.

Він потрібен для "звіряння годинників" – яким з позиції експертної спільноти ми бачимо розвиток двосторонніх взаємин та спільних точок дотику. Без дипломатичних прикрас, але так, щоб бути почутими зовнішньополітичними відомствами.

Саме експерти можуть порушити ті питання, які офіційні посадовці намагаються оминати на переговорах. Саме експерти зможуть нести у наші суспільства більш правдиву та достовірну інформацію про країну-партнера.

Це особливо важливо, зважаючи на проблему російської пропаганди та дезінформації, яка є актуальною для обох країн. Або ще одне спільне завдання – боротьбу з корупцією.

Перелік спільних тем насправді такий широкий, що учасники форуму домовилися на першому засіданні зосередитися на п'ятьох основних напрямках. Це:

Питання євроатлантичної інтеграції, проведення реформ, які наближають до членства в ЄС та НАТО;

Досвід Чехії у питаннях суспільної, економічної та політичної трансформації.

Боротьба з російською пропагандою, фейковими новинами, підтримка незалежних ЗМІ.

Ситуація на окупованих територіях, гуманітарна допомога.

Співпраця в історичних справах та питаннях, пов'язаних з декомунізацією.

Ідея форуму також у тому, щоб показати Україні та українцям, що Чехія – це важливий партнер, який підтримує прагнення України стати членом євроатлантичної спільноти і готовий поділитися досвідом, отриманим на шляху до ЄС та НАТО.

Наступний форум має відбутись в Києві, де до обговорення зможе долучитися більше учасників з української сторони.

Лишається додати: цей майданчик має стати не лише ритуальним щорічним зібранням, а дійсно посилити контакти між нашими суспільствами, допомогти розвіяти міфи, яких не бракує, та зробити чеську експертну спільноту голосом України у Празі – та навпаки.

Зробити це – цілком у наших силах.



Автори:

Давід Стулік, Геннадій Максак,

співкоординатори Українсько-чеського форуму