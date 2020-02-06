Вернуть диаспору в Украину: чего не хватает президентскому законопроекту о гражданстве

Я народився в Канаді, в українській родині біженців, які були змушені виїхати за океан після Другої світової війни. І так само, як і мільйони українців, які народилися, працюють або мешкають поза межами історичної Батьківщини, я вважаю себе частиною єдиного українського народу, хоча маю громадянство іншої країни.

Щодня я зустрічаю закордонних українців, які – незалежно від країни свого паспорта – за власним переконанням і покликом продовжують підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України своєю позицією та своїми діями.

Закордонне українство, яке представляє Світовий конгрес українців (СКУ), не лишень "любить Україну в інтернеті".

Українці з діаспори працюють в Україні. Вони сприяють залученню міжнародних інвестицій. Вони впливають на уряди своїх країн для підсилення міжнародної підтримки України та виділення масштабної допомоги. Діаспоряни вкладають гроші у малий і середній бізнес в Україні. Волонтери з української діаспори навчають дітей в Україні іноземних мов у таборах Спілки Української Молоді (СУМ), спілкуються з однолітками в Україні в таборах Пласту, викладають у GoCamp та GoGlobal. Вони збирають кошти для підтримки захисників України, відвідують передову, разом з українськими колегами проводять складні хірургічні операції для воїнів АТО та щодня розповідають світові правду про події в Україні.

Дехто з представників української діаспори і сьогодні має громадянство України, дехто ніколи його не мав.

Велика кількість українських діаспорян де-факто вже має множинне громадянство – і не варто ховати голову в пісок, ігноруючи це.

Багато держав сучасного світу вже визнали ту позитивну роль, яку відіграє сильна діаспора – фактично, багатомільйонна "група підтримки" рідної країни. Запровадивши інститут множинного або подвійного громадянства (у деяких випадках – з певними обмеженнями), ці країни відкрили реальний шлях до повернення та залучення діаспори до зміцнення Батьківщини. У 2004 році Україна зробила крок назустріч своїй діаспорі, запровадивши офіційний статус "закордонного українця" та закріпивши його на законодавчому рівні. Хоча це й була позитивна ініціатива, такий статус не надав діаспорі реальної можливості долучатися до подій в Україні.

Нині ми знову бачимо готовність до змін.

Приємно, що зараз говорять про єдиний 65-мільйонний український народ – на чому СКУ завжди наголошував.

Лунають заклики до діаспори повертатися до України.

Отже, настав час зробити наступні кроки, щоб залучати українців діаспори до розвитку України та сприяти їх поверненню. Тому Світовий конгрес українців, врахувавши провідний міжнародний досвід та провівши консультації з профільними експертами, у 2019 році подав президенту України пропозиції діаспори щодо змін у законах про громадянство.

Ми прагнемо до лібералізації такого законодавства і вважаємо за необхідне передбачити ефективні безпекові механізми для протидії загрозам з боку Російської Федерації. Деякі з принципових пропозицій СКУ були враховані в проєкті, поданому президентом України до Верховної Ради в грудні, включно з тим, що "добровільне набуття іноземного громадянства" не є підставою для позбавлення громадянства України, а громадяни окремих країн не будуть зобов'язані виходити з іноземного громадянства та позбуватися іноземного паспорта (СКУ пропонує, щоби йшлося про громадян держав-членів ЄС та НАТО).

Однак лишаються норми, включення яких до законодавства є критично важливим – якщо стоїть мета долучити закордонне українство до розбудови нашої спільної Батьківщини.

У проєкті, що поданий до ВР, їх бракує – але ми розраховуємо, що це зміниться.

СКУ визначив чіткі кроки для доопрацювання пропонованого до розгляду законопроєкту, необхідні, щоб представники діаспори змогли "повертатися і залишатися" як повноправні громадяни своєї Батьківщини, розбудовуючи сильну та успішну державу. Це і спрощення умов набуття громадянства для осіб зі статусом закордонного українця з подальшою можливістю участі у розбудові України, і відсутність обмежень для праці в органах державної влади та місцевого самоврядування, і безпекові запобіжники щодо осіб, причетних до агресії Російської Федерації.

Природно, що президентський проєкт змін до закону про громадянство є у центрі уваги й обговорення серед усіх політичних сил, експертів, громадянського суспільства.

Світовий конгрес українців продовжує діалог з усіма розробниками законопроєкту, експертами та представниками громадянського суспільства для врахування цих пропозицій та доопрацювання пропонованого документа, відстоюючи інтереси національної безпеки української держави та позицію закордонного українства.

Як і багато закордонних українців, я певен, що і особисто я, і мої діти в майбутньому зможемо скласти Присягу на вірність Україні та з гордістю назвати себе повноправними громадянами єдиної і суверенної України, залишаючись громадянами країни, де ми народились і виросли.

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