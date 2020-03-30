Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы

Пандемия уже внесла свои коррективы во многие избирательные процессы.

Франция, Сербия, Северная Македония, Армения и даже Россия уже объявили о переносе запланированных на ближайшее время выборов и референдумов.

На их фоне особняком стоит Польша – 10 мая в стране должен пройти первый тур президентских выборов.

Невозможность ведения оппозицией адекватной избирательной кампании и наличие угрозы для здоровья избирателей поставили вполне логичный вопрос о переносе выборов. Эту идею поддерживают оппозиция и большинство поляков, однако правительство страны и политики правящей партии "Право и Справедливость" практически единогласно заявляют, что оснований для переноса нет.

С чем связано такое упорство польских властей?

Кандидат без конкурентов

Режим эпидемии был введен в Польше относительно недавно - 20 марта, однако политическая жизнь в стране была "заморожена" задолго до этого.

Появление первых заболевших COVID-19 привело к тому, что большая часть страны ушла на добровольную самоизоляцию. В их числе оказались политики, с чьей стороны было бы просто безответственным проводить съезды и встречи с избирателями в условиях, которые могут нести угрозу жизни и здоровью людей.

Нынешняя ситуация не позволяет кандидатам на пост главы государства вести полноценную кампанию, оставляя им лишь агитацию онлайн.

Однако хотя влияние такой агитации постоянно растет, оно все равно существенно уступает традиционным методам. В особенности если речь идет о пожилых людях.

При этом не составляет труда понять, что один кандидат все так же продолжает вести избирательную кампанию – это действующий президент Анджей Дуда, который ежедневно появляется на телевидении и в интернете.

Более того, поскольку Дуда буквально идет в неразрывной цепи и ассоциируется у избирателя с правительством, то каждое действие премьера Матеуша Моравецкого или "Права и Справедливости" также играет на руку действующему президенту.

Введение режима эпидемии, созыв Совбеза РП, принятие около $50 млрд в рамках антикризисной программы для бизнеса – это действия, которые предпринимаются разными субъектами госвласти в Польше, однако основной профит от этого сейчас получает главным образом именно Дуда.

Насколько фактор эпидемии влияет на политические расклады в Польше?

На этот вопрос ответила Gazeta Wyborcza. В заказанном ею социологическом опросе был получен крайне неожиданный результат: 65% избирателей готовы проголосовать за Дуду в первом туре, если выборы пройдут в срок.

Его главная конкурентка, Малгожата Кидава-Блонська, получает всего лишь 10% голосов, а остальные кандидаты и вовсе находились бы между 4 и 6% поддержки.

Однако если выборы отложат, то ситуация Дуды будет менее однозначной - в таком случае уровень его поддержки падает до 44%.

Казалось бы, даже такой результат вполне гарантирует ему комфортное переизбрание, однако опрос не учитывает риски того, что "просадка" экономики по итогам кризиса может дополнительно снизить рейтинги власти.

Отсюда возникает резонное предположение, что в "ПиС" знают о высоких шансах Дуды победить в первом туре уже 10 мая, что даст нынешнему правительству возможность стабилизировать свою власть до 2023 года.

А потому очевидно, почему первые лица правящей партии так активно поддерживают проведение выборов в срок.

Дилемма для партии власти

Однако желание проводить выборы любой ценой в срок имеет и обратную строну.

Явка в мае может быть критически малой: такое развитие событий поставит под вопрос легитимность выборов и власти в целом.

Этот сценарий уж точно не пойдет на руку "ПиС". А потому сейчас в правящей партии однозначно ведутся дискуссии о том, стоит ли рисковать и откладывать выборы, или провести их сейчас и справляться с проблемами по мере их поступления.

Большинство топ-политиков "ПиС" явно выступают за второй вариант, но министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин как бы подталкивает оппозицию к возможности компромисса и говорит, что если они согласятся, чтобы выборы провели следующей весной, а не осенью (как сейчас требует оппозиция), то правительство якобы согласится отказаться от 10 мая.

Сам министр аргументирует свою инициативу тем, что осенью ученые ожидают вторую волну эпидемии, что может вновь поставить под угрозу избирательный процесс. Впрочем, такая инициатива может иметь и другое пояснение - к весне следующего года экономические последствия кризиса уже удастся исправить, что должно стабилизировать рейтинги власти.

Одновременно в ночь на 28 марта "ПиС" принимает в Сейме правку в пакет законопроектов под собирательным названием "антикризисный щит" (выделение $50 млрд для поддержки бизнеса), среди которых – и изменения в избирательный кодекс.

В частности, принятые изменения позволяют голосовать по почте тем, кто не может прийти к урнам – и теперь к таким людям относятся и те, кто находятся на карантине.

Кроме того, людям старше 60 лет разрешается голосовать через уполномоченных представителей, если они не могут сделать этого сами.

Оппозиция считает, что принятые правки нарушают решение, принятое Конституционным судом еще в 2006 году, вводящие запрет на изменения избирательного кодекса за шесть месяцев до выборов.

В правящей партии парируют, что в решении Конституционного суда речь идет о запрете "значительных изменений", интерпретируя принятую ими правку как "техническую".

Примечательно, что в 2018 году "ПиС" называли эти идеи "коррупциогенными", а сейчас сами внедряют их в жизнь.

Теперь "антикризисный щит" и прочие правки должны быть приняты Сенатом, а затем подписаны президентом.

Принятие этих правок увеличивает шансы того, что президентские выборы не будут перенесены.

Впрочем, окончательное решение по поводу переноса не в меньшей степени зависит от количества новых зараженных в стране.

Если в ближайшие недели их число продолжит стремительно расти – "ПиС" все же придется соглашаться на перенос выборов.

Или же им придется разрешать голосовать по почте всем избирателям.

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