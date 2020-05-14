Ядерный ультиматум Трампа: почему США готовы "убить" последний договор с РФ

На этой неделе обострилась дискуссия Москвы и Вашингтона о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3.

Это последний ныне действующий договор в области контроля над ядерными вооружениями. Он был подписан США и Россией в 2010 году на 10 лет.

Договор предполагал сокращение стратегических систем вооружений в РФ и США: ядерных боеголовок до 1550 единиц, развернутых пусковых установок до 800 и развёрнутых носителей до 700 единиц.

Кроме того, предусматривался режим взаимной верификации сокращений стратегических арсеналов государств, обмен телеметрической информацией и прочие меры, позволяющие каждому из участников иметь представление о возможностях и намерениях противника в данном сегменте вооружений.

По условиям Договора обе стороны должны были прийти к указанным цифрам к зиме 2018 года (что они и сделали, в рамках незначительных колебаний на сегодняшний день), а в феврале 2021-го, когда срок действия Договора истекает, он может быть продлён ещё на пять лет.

При этом РФ, которая активно развивает самые разные виды вооружений (помимо тех, что попадают под ограничения в рамках СНВ-3), всегда высказывала абсолютную готовность продлить Договор. Одна администрация президента Дональда Трампа изначально смотрела на него пессимистически (как, впрочем, и на все соглашения президента Обамы).

"Майское обострение" 2020 года связано с тем, что "сумма всех страхов" за судьбу СНВ-3, которые и ранее широко обсуждались как на высоком политическом уровне, так и на экспертном, в конце концов, обрела свою законченную форму.

В своём интервью "The Washington Times" от 7 мая новый представитель администрации Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что СНВ-3, по его мнению, откровенно нехорош, и что единственным шансом Москвы спасти Договор станет вовлечение в переговоры по сокращениям Китая, который давно тревожит США активно растущими оборонными возможностями.

При этом Пекин уже неоднократно заявлял, что будет готов к диалогу лишь тогда, когда ядерные арсеналы РФ и США по количеству приблизятся к его размерам (около 320 боеголовок). Учитывая, что нынешние размеры арсеналов США и РФ в пять раз превышают эту цифру, до этого события ещё далеко.

Это не единственная претензия США к существующему Договору.

В том же интервью Биллингсли отметил, что нынешняя гонка гиперзвуковых вооружений со стороны РФ также не устраивает Вашингтон, поскольку они никак не вписываются в СНВ-3.

Речь идёт о так называемых "вооружениях 1 марта" – так называемом "сверхоружии", о котором Владимир Путин заявил в своей речи Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Некоторые из указанных вооружений подлежат зачёту в рамках СНВ-3, в частности, гиперзвуковая система "Авангард" и тяжёлые МБР "Сармат".

Однако у России есть ещё ряд систем, не подпадающие под ограничения СНВ-3: крылатая ракета на ядерной энергетической установке "Буревестник"; беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатая гиперзвуковая ракета "Кинжал".

Таким образом, дополнительным условием США по продлению СНВ-3 является отказ РФ от широко разрекламированного "супероружия".

Оба условия, озвученные США, выглядят совершенно нереализуемыми.

МИД РФ уже заявил, что американцы намеренно выдвигают "неподъёмные" требования, делая продление СНВ-3 невозможным. В свою очередь Москва предлагает продлить действующий договор и одновременно начать переговоры по другим видам вооружений, чтобы через пять лет быть готовыми подписать новое соглашение.

К чему может привести американский ультиматум в стиле "всё или ничего"?

С одной стороны, как показало уничтожение ядерного соглашения с Ираном, такой подход трудно назвать мудрым – он уже уничтожил Иранское ядерное соглашение.

Уничтожение СНВ-3 даст старт новой гонке вооружений, к которой, наверняка, вдохновенно примкнёт Китай, а за ним и другие члены ядерного клуба.

Впрочем, США уверены, что готовы к такой гонке гораздо лучше, чем Россия. А поэтому такая гонка может закончиться для РФ ничуть не лучше, чем в свое время для СССР.

Как минимум, любой другой президент США, пришедший на смену Трампу, получит куда более сильную переговорную позицию с РФ.

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