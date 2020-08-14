Три составляющие членства: каким будет путь Украины в НАТО

Два місяці тому Україна зробила великий крок на шляху до поглиблення практичної співпраці з НАТО: Північноатлантична рада надала нам статус партнера с розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).

До цього такий статус мали лише п'ять країн, зокрема Грузія, а також країни-члени ЄС Швеція та Фінляндія.

Цей статус виданий нам не авансом. Він є визнанням внеску України у колективну безпеку на континенті та у світі і підсумовує вже виконаний нами масив роботи.

Але одночасно цей успіх поставив питання, яким буде наш подальший шлях до членства в Альянсі.

Спробуємо проаналізувати. Загальний алгоритм, який веде нас до членства, ділиться на три частини.

Перша, найбільш очевидна, але яка не вичерпує і половини справи – це взаємосумісність збройних сил.

Друга – реформи всередині країни, які у тому числі відображаються в Річних національних програмах.

Третьою є прагнення долучитися до великих процесів Альянсу, на кшталт формування Стратегічної концепції НАТО-2030.

Річна національна програма-2020

Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО є інструментом для досягнення відповідності критеріям членства в Альянсі. Реалізовані поступово та послідовно з року в рік, вони фундаментально трансформують країну, не обмежуючись лише військовими та оборонними питаннями.

В ЗМІ та соцмережах є чимало даних про те, чому саме 2020 рік для світу видався непростим. Як і решта планети, Україна відчула пандемію коронавірусу, глобальний локдаун і його економічні наслідки. Попри обставини, стратегічні пріоритети залишилися без змін, і ми вже пройшли "екватор" Річної національної програми (РНП) під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.

Звітність за два квартали цього року від усіх учасників РНП (а це більше 70 міністерств та відомств, включно з державними підприємствами) свідчить: "політ нормальний". Програма перебуває в активній фазі, загалом виконується в плановому режимі з дотриманням строків.

Тому ми спокійно готуємося до осіннього візиту в Україну експертів Міжнародного секретаріату НАТО. Висновки та рекомендації щодо виконання РНП-2020, отримані за результатами зустрічі, будуть враховані у розробці програми на наступний рік.

Стратегічні реформи

Кожна річна програма є комплексом стратегічних реформ, які наближують Україну до рівня країн-членів НАТО за багатьма напрямами, а не тільки армію. Ось промовистий факт: ВВП на душу населення в Північній Македонії (країна, яка увійшла до Альянсу цього року) становить понад 6 тисяч доларів. Майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Це означає, що слідування цінностям демократії, свободи, верховенства права, на яких побудований Альянс, вимагають системних, ціннісних змін у країнах-претендентах. Що, своєю чергою, підвищує рівень життя громадян.

Річна національна програма 2020 року є особливо людиноцентричною. Досягнення відповідності критеріям членства розглядається крізь призму зміцнення демократії, економічних та інституційних реформ, боротьби з корупцією. Не зменшуючи уваги до сфери оборони та безпеки, вона водночас фокусується на системних перетвореннях.

Адже для безпеки необхідна внутрішня стійкість держави – а її дають лише економічна стабільність, верховенство права, сучасна інфраструктура, освіта та медицина.

І в цьому сенсі кроки, які ми маємо зробити для євроатлантичної інтеграції, багато в чому збігаються та доповнюють кроки в рамках євроінтеграції як такої.

Однією з головних запроваджених нами новацій є принципово новий підхід до оцінки виконання Програми. Тепер вона зосереджена в першу чергу на якісних, а не кількісних показниках.

Нам не потрібна галочка у звіті – нам потрібно, щоб за кожною дією було видно результат, що наближає Україну до НАТО, і водночас позитивно впливає на життя українців.

Іноді виконання РНП схоже на спорт: окремі базові "вправи" потрібно робити регулярно, щоб бути у хорошій формі. І щоразу фіксувати результат, порівнюючи себе сьогоднішнього із собою вчорашнім.

Україна і НАТО-2030

Після того, як внесок України у світову безпеку визнано НАТО наданням нашій країні статусу партнера з розширеними можливостями, очевидним стає і наступний крок – наше прагнення долучитися до аналітичного процесу формування стратегічного бачення майбутнього розвитку Альянсу "НАТО-2030" (NATO reflection process).

Ця концепція визначатиме розвиток Альянсу протягом наступних 10 років.

І не тільки в плані розширення, але і в сенсі створення дієвої архітектури євроатлантичної та світової безпеки, де будуть відображені виклики, що з’явилися за попередні роки.

Ми обговорювали важливість залучення української сторони до цього процесу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час мого візиту до Брюсселя. З нашої точки зору, логічно формувати Стратегічну концепцію НАТО-2030 з урахуванням досвіду, можливостей та стратегічної ролі України в збереженні безпеки на європейському континенті та у світі загалом, а також деталізації євроатлантичного руху країни.

Наш успіх на цьому шляху залежить від власної стратегічної ініціативи, спільної злагодженої і послідовної роботи на всіх напрямах – урядовому, парламентському, суспільному.

Військова безпека, заради якої колись створювався Північноатлантичний альянс, є лише частиною безпеки в широкому сенсі.

Тієї безпеки, що фактично дорівнює якості життя – і яка сьогодні є нормою для громадян країн-членів НАТО.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора