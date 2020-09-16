Почему срок пребывания белорусов в Украине нужно увеличить до 360 дней

Митинг в поддержку белорусской оппозиции на Майдане Незалежности в Киеве

Мирный протест беларусских граждан против многолетней узурпации власти столкнулся с чудовищно жестокой реакцией со стороны вооруженных формирований, подчиняющихся Лукашенко.

Социально-политический кризис внутри страны вынуждает многих беларусов принять решение о временном переезде в сопредельную страну, спасаясь от угрозы политически мотивированного преследования и рисков для жизни и здоровья себя самих и их семей.

В этой связи страны-члены Шенгенской зоны и Люблинского треугольника Литва и Польша уже приняли целый комплекс правовых мер для обеспечения не только упрощенных правил въезда и комфортного пребывания, но и самореализации граждан Беларуси в этих странах.

Одновременно с тем украинское правительство не просто не упростило миграционные процедуры, но и закрыло въезд для всех иностранцев, предложив беларусам альтернативу в виде статусов беженца или дополнительной защиты. Другими словами,

вместо помощи был предложен один из самых сложных и трудоемких путей легализации.

В ответ на это украинские правозащитники обратились к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с простым предложением, позволяющим решить настоящую проблему без привлечения дополнительных сил и средств.

В настоящее время действует общий безвизовый режим для иностранцев: законное пребывание на территории Украины ограничивается 90 днями в течении 180.

Если иностранец пожелает находиться в Украине дольше - ему необходимо либо продлевать срок своего легального пребывания (круг оснований весьма ограничен), либо заняться оформлением временного или постоянного вида на жительство.

Не будем описывать всю процедуру, отметим лишь, что процесс отличается чрезвычайной сложностью, и более того, действующее миграционное законодательство тщательно избегает соблюдения принципа правовой определенности. Так, все основные этапы обретения того или иного вида на жительство, в значительной своей части зависят от административного усмотрения - доброй воли чиновника.

Еще более сложным является процесс получения статуса беженца или дополнительной защиты в Украине. Рассмотрение такого заявления может длиться долгие месяцы или даже годы и чревато отказом.

Беларусы, в надежде на то, что их страна вскоре станет безопасной, не хотят обращаться за статусом беженца. А других оснований для долговременной легализации для них часто не существует.

В результате складывается достаточно сложная и чреватая неприятными последствиями ситуация, требующая как можно более быстрого и эффективного решения. Если обстановка в Беларуси в ближайшие пару месяцев не улучшится (а явных предпосылок к этому пока нет), законные сроки пребывания сотен беларусов, въехавших в Украину после выборов 9 августа, закончатся, и страна окажется в интересном гуманитарном положении.

Авторы инициативы предлагают Кабинету министров принять простую меру - добавить один пункт в постановление КМУ от 15.01.2012 №150:

"п.1 дополнить пп. 4) граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законных основаниях, могут временно пребывать на ее территории, но не более 360 дней в течении одного календарного года".

Это не потребует бюджетных расходов, сложных реформ законодательства, не создаст общественной опасности - беларусы показали себя образцом гражданского общества.

В то же время это позволит гражданам Беларуси почувствовать, что Украина готова предоставить им настоящую помощь, даст им возможность полноценно интегрироваться в жизнь Украины, снизит нагрузку на миграционную службу.

А главное - это будет ярким актом дружбы и солидарности Украины с народом Беларуси.

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