Эффективнее, чем коктейли Молотова: топ-5 украинских мифов о протестах в Беларуси

Пока в Украине одни гадают, не пойдут ли российские танки через полесские болота на Киев (спойлер: не пройдут физически), а другие нахваливают "хозяйственного Батьку" (справка: "Батьку" придумали в России, беларусы так редко говорят), Беларусь превращается в европейскую страну.

Точнее, возвращается домой в европейскую цивилизацию.

Чтобы, глядя из Украины, понять, что происходит в Беларуси, нужно загуглить, что такое "диктатура", и поверить, что в Беларуси именно она. Власть захвачена и удерживается силой. Законы не работают, конституция раздавлена.

И второе: перестать примерять все революции и восстания в мире к украинскому Майдану.

Страны, как и люди, разные. В этом тексте я развею некоторые украинские мифы о Беларуси.

Миф о том, что в Беларуси – советский социализм и процветание экономики.

Сначала прямо в лоб: Беларусь – капиталистическое государство. Причём в худшем виде капитализма – диком, когда работник бесправен и наниматель может работника выбросить на улицу без какой-либо социальной поддержки.

Такова безжалостная система ежегодных контрактов, когда все права есть только у нанимателя. И профсоюз тут не поможет – он принадлежит работодателю.

Дело в том, что в Беларуси господствует государственный капитализм. Государство – это корпорация. Причём корпорация-монополист.

А государство – это Лукашенко. Это он забирает половину, если не больше, заработка наёмных работников и с барского плеча даёт "бесплатные медицину и образование". И льготные кредиты преданным ему людям. Точнее, давал. Денег у него уже нет и не будет.

Отдельный миф – Лукашенко "поднял заводы". Это тоже неправда. Беларусские заводы остались на качественном уровне 1991 года. "Беларусское качество" – хороший бренд для заграницы. Миф, забавный для самих беларусов.

Основной рынок сбыта беларусской продукции – Россия. РФ покупает не самые качественные трактора и не самые качественные молочные продукты. Это им нужно для того, чтобы привязать к себе недавнюю колонию.

Беларусские товары не в состоянии конкурировать на мировом рынке и полностью зависят от доброй воли России.

Миф о том, что "Беларусь – пророссийская"

Здесь, кажется, всё просто. Жители бывших тоталитарных империй, в том числе украинцы, возрастом постарше часто путают руководителя страны с гражданами этой же страны.

То есть думают, что если Лукашенко заигрывает с Россией, то и граждане такие же.

Пророссийски настроены в Беларуси в основном немолодые люди из деревень и малых городков. Ведь их источник информации о жизни – телевидение из РФ. Беларусское государственное ТВ некачественное, частных ТВ-каналов нет, а интернетом пользоваться они не умеют.

Конечно, есть проблема в русифицированности. Лукашенко лично заменил национальную символику на советскую, остановил ребеларусизацию в системе образования. Он лично сделал из литературного беларусского "оппозиционный язык".

Миф о "пророссийскости" ещё связан с тем, что не глядя на победу Революции достоинства, многие украинцы остались в поле влияния российских медиа. А именно там муссируют тему мифического "союзного государства", которое на самом деле – всего лишь межгосударственный договор.

Может, когда-то давно и правда большинство беларусов по простоте душевной имели к России симпатии. Но за время правления Лукашенко почти полностью сменилась генерация беларусов.

IT-страна (была, сейчас происходит исход ІТ, в том числе в Украину), первое место по шенгенским визам, до границы с ЕС от Минска – 140 км. Аэропорт Вильнюса в шутку называется "Минск-3" (под Минском – "Минск-2").

Да, стоят ленины, и это режет глаз, но Минск, а теперь и другие города, местами не отличить от центральноевропейских.

Какая пророссийскость, если люди 35 лет и младше ездили с детства за границу на запад, а не на восток.

Глобально в Беларуси доформировывается гражданское общество и политическая нация под национальной символикой. То есть национальное самосознание большинства уже не вызывает сомнения.

Возвращение беларусского языка в полноценный социальный режим после свержения диктатуры – дело короткого времени.

Вопреки стараниям Лукашенко сделать из литературного беларусского "оппозиционный язык" и выведению его из сферы общественного употребления, большинство граждан во время переписей называет беларусский родным – даже если не говорят на нём в быту.

Бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня" – это автоматически знаки проевропейскости. Пожалуйста, не спрашивайте у беларусов с национальной символикой в руках, чей Крым. Вы просто оскорбляете людей, чья родина пострадала от Российской империи не меньше Украины.

Миф о том, что в Беларуси – "пророссийская опозиция"

В Беларуси протесты – это изначально стихия. То есть без лидера, место которого заняла самоорганизация через телеграм-каналы.

С одной стороны, это хорошо – нельзя обезглавить протест. С другой стороны, не очень хорошо, так как власть кому-то нужно передавать. Но всё в процессе.

С "оппозицией" проблема не только в украинских медиа. Весь мир живёт понятиями "политики". Что такое политика? Это законно избранный парламент, в нём фракции, депутаты от партий, сами партии, большинство, меньшинство – оно и есть оппозиция.

Однако в Беларуси отсутствует политика. А значит, вместо оппозиции есть только диссиденты. И есть восставший народ, который тяготеет к различным политическим концепциям.

Однако их объединяет желание того, чтобы в Беларусь вернулся Закон с большой буквы. А для начала испарился Лукашенко, нарушивший Закон сто пятьсот раз.

А что "пророссийскость"? Светлана Тихановская готова разговаривать с Кремлём – это "пророссийскость"? Нам в Беларуси такой подход кажется смешным.

В политике приходится разговаривать со всякими. Тем более, что у Светланы Тихановской только один пункт в программе – новые выборы.

Вообще Кремль попал в сложное положение. Если он активно поддержит Лукашенко – беларусы резко станут антироссийскими. У беларусов сработает простой принцип: друг моего врага – мой враг. А Лукашенко – враг для большинства беларусов.

Если беларусы побеждают как гражданское общество и нация, то это уход из тени Кремля и возвращение в Европу.

Ратуши, стоящие по всей Беларуси, напоминают, что когда-то предки современных беларусов жили в городах с магдебургским правом – куда ещё более выразительное свидетельство европейской истории?

Миф о том, что "Лукашенко – сильный независимый президент"

На какой-то момент даже в Беларуси было подумали, что так и есть. Минск как переговорная площадка по войне в Украине, мировых лидеров встречает Лукашенко.

Но стоило сотням тысяч беларусов выйти с лозунгом "Саша, уходи!" – и Лукашенко просит у Путина полицейские силы для подавления восстания.

И наконец, последний миф,

Миф о том, что только украинцы знают, как правильно делать революцию

Если вы прочитали всё вышеизложенное, то понимаете, что опыт других стран, в том числе Украины, для Беларуси мало подходит.

В Украине очень много людей близко приняли беларусское восстание – чувствуется моральная поддержка. Но есть и "специалисты", которые критикуют беларусов за неправильное противостояние вертикали Лукашенко.

Протест не останавливается ни на день. Всё без лидеров.

В микрорайоны милиция, которую все давно называют словом "каратели", редко суётся. Люди учатся отбиваться, делать сцепки, преодолевать страх.

Забавно наблюдать, как за границей Беларуси не поняли фишку с женскими протестами. "Саша, сексизм тебя погубил!" – написала одна беларуска на плакате.

Лукашенко публично приказал женщин не задерживать – тут и началось. Правда, через две недели Лукашенко свои слова забрал. Враньё и обман – это его концепт. Но!

Самое главное, что мы, беларусы, до последнего тянем максимально мирный протест. Потому что горячий вариант будет сразу военный – и откат на десятилетия назад.

Мы сносим не одного Лукашенко, а всю его систему. И киберпартизаны тут дают больше эффекта, чем коктейли Молотова.

Но вот что главное: в Беларуси появилось гражданское общество и доформировалась политическая нация под национальной символикой. Двадцать пять лет Лукашенко преследует национальный флаг, а его взяли в руки сотни тысяч людей на улицах.

Смело умножайте их на десять, а то и двадцать. Это и есть новая Беларусь. Ваши новые соседи, дорогие украинские друзья!

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