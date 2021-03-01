Три реформы, приближающие украинский рынок земли к Европе

Майже рік тому український парламент продемонстрував безумовне лідерство, ухваливши закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Цей закон був першим кроком з цілої низки сміливих рішень, які заклали основу для кращого майбутнього українського сільського господарства, а саме: за рахунок збільшення інвестицій (наприклад, у ту ж систему зрошення) з боку землекористувачів - зростання доходів землевласників і ефективний контроль над своїми землями з боку місцевих громад.

У найближчі тижні народним депутатам буде запропоновано доопрацювати правову базу для завершення цього історичного процесу.

Три законопроєкти треба встигнути прийняти до запланованої дати відкриття ринку землі - 1 липня 2021 року.

Йдеться про законопроєкти №2194 (проєкт Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин), №2195 (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони) і №3205 (проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві).

Законопроєкт №2194 допоможе досягти декількох цілей - він дозволить передати державну землю місцевим громадам, щоб створити основу для справжньої децентралізації.

Він захистить права землекористувачів і поліпшить роботу фінансових ринків, дозволивши використання договорів емфітевзису (права на використання чужої земельної ділянки для сільськогосподарських потреб) в якості забезпечення за кредитами.

Документ допоможе уточнити, як саме реєструватимуть переважні права. Він забезпечить дерегуляцію землекористування і викорінить корупцію в аграрному секторі, перетворивши Держгеокадастр на сервісну організацію. Закон також захищатиме відповідні екологічні та культурні об'єкти, чим забезпечить захист спадщини країни.

Законопроект №2195 дозволить прозоро реалізувати права оренди державних земель через електронний аукціон, а №3205 передбачає створення відомства, яке, шляхом надання часткових гарантій за кредитами, забезпечуватиме стійке фінансування сільськогосподарського сектора і полегшуватиме доступ до кредитів для дрібних і середніх фермерів.

Оскільки до відкриття ринку залишилося трохи більше 100 днів, швидке ухвалення цих законів і, що особливо важливо, прийняття їхніх основних положень без вихолощення змісту, мають важливе значення для реалізації очікуваних вигод від земельної реформи.

Ці вигоди включають:

прискорення інвестицій та інтенсифікацію сільського господарства в сільських районах, розвиток фінансового ринку за рахунок створення активів, що можуть бути предметом застави, обсягом до $60 млрд:

підвищення рівня соціальної справедливості шляхом створення додаткового доходу до $3 млрд на рік для землевласників, які здають свої землі в оренду;

сприяння децентралізації і покращення надання послуг на місцевому рівні шляхом створення додаткових джерел доходів для місцевих громад обсягом до $2 млрд на рік.

Ухвалення цих законів також розблокує підтримку для аграрного сектора і сільської місцевості України з боку міжнародних організацій, таких як Світовий банк. Серед іншого це дозволить зробити наступні кроки з виділення $700 млн на підтримку державного бюджету, а також надання додаткових ресурсів для активізації інвестиції в сільське господарство і його диверсифікації.

Особливо виграють від залучених інвестицій дрібні фермери.

Ці закони також закладуть міцну основу для прозорого управління земельними ресурсами згідно з передовою європейською практикою, і це дозволить українським фермерам розкрити увесь свій потенціал.

Нещодавно було відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства як провідну державну установу, що забезпечує оперативне регулювання, впровадження та дотримання нормативно-правової бази у галузі сільського господарства.

Цим кроком українська влада створила інституційні передумови для фермерів і місцевих громад, щоб вони могли скористатися безумовними перевагами прозорого управління земельними ресурсами та функціонування ринку.

Тепер черга за українським парламентом.

Для того щоб скористатися цією історичною можливістю, Верховній раді необхідно завершити доопрацювання законодавчої бази. Це дозволило б уряду оперативно наділити нове міністерство необхідними повноваженнями для подальшої реалізації земельної реформи.

Україна не може дозволити собі повільність в ухваленні рішень, яка може поставити під загрозу історичний момент відкриття ринку землі, адже він принесе величезні потенційні вигоди фермерам, землевласникам і місцевим громадам.

Своєчасні дії впродовж найближчих тижнів є вкрай важливими для майбутнього держави.

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