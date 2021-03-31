Новая транспортная стратегия ЕС: к чему стоит быть готовой Украине

Європейська комісія в грудні 2020 року затвердила "Стратегію сталого та розумного розвитку мобільності". Разом із нею схвалено План дій – 82 ініціативи, які необхідно враховувати Україні для розробки свого Плану дій із виконання Національної транспортної стратегі-2030.

Як зміниться транспортна система ЄС і що варто врахувати Україні?

Європейський Союз закладає основу того, як його транспортна система може досягти своєї зеленої та цифрової трансформації та стати стійкішою до майбутніх криз.

Завдяки розумній, безпечній та доступній транспортній системі ЄС хоче на 90% скоротити кількість викидів в атмосферу до 2050 року.

"Як хребет, який поєднує європейських громадян та бізнес, транспорт є важливим для всіх нас. Ми не маємо часу втрачати, пристосовуючи його до майбутнього. Цифрові технології можуть революціонізувати наш рух, роблячи нашу мобільність розумнішою, ефективнішою та екологічнішою. Нам потрібно надати бізнесу чіткий шлях до зелених інвестицій, які їм потрібно буде зробити протягом найближчих десятиліть. Впроваджуючи цю стратегію, ми створимо незворотний перехід до мобільності з нульовими викидами, одночасно зробивши нашу транспортну систему більш ефективною та стійкою", – стверджує єврокомісар з питань транспорту Адіна-Йоана Велян.

Усі види транспорту повинні стати більш стійкими, із широким доступом зелених альтернатив та правильними стимулами для стимулювання переходу.

Як саме ЄС намагається цього досягти? Наведемо ключові покрокові зміни.

До 2030:

- щонайменше 30 мільйонів автомобілів з нульовими викидами експлуатуватимуться на європейських дорогах;

- 100 європейських міст стануть кліматично нейтральними;

- швидкісний залізничний рух подвоїться по всій Європі;

- заплановані колективні поїздки на відстань 500 км повинні бути нейтральними щодо вуглецю;

- автоматизована мобільність буде розгорнута у великих масштабах;

- морські судна з нульовими викидами будуть готові до продажу.

До 2035:

- літаки з нульовими викидами будуть готові до виходу на ринок та продажу авіакомпаніям.

До 2050:

- майже всі автомобілі, мікроавтобуси, автобуси, а також нові важкі транспортні засоби будуть із нульовим рівнем викидів;

- вантажні перевезення залізницею зростуть удвічі;

- повністю функціонуюча мультимодальна Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) для стійкого та розумного транспорту з високошвидкісним сполученням.

Щоби втілити цілі ЄС в життя, Стратегія визначає загалом 82 ініціативи в 10 ключових сферах, кожна з яких має конкретні заходи.

Сталість транспорту:

- Посилення використання транспортних засобів, суден і літаків з нульовими викидами, відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевого пального та відповідної інфраструктури, встановлення 3 мільйонів громадських пунктів зарядки до 2030 року;

- Створення аеропортів та портів з нульовим рівнем викидів – за допомогою нових ініціатив із просування нового авіаційного та морського пального;

- Зробити міжміську та міську мобільність здоровою та стійкою – шляхом швидкісного залізничного руху та розвитком додаткової велосипедної інфраструктури протягом наступних 10 років;

- Екологізація вантажних перевезень – зростання вдвічі залізничних вантажних перевезень до 2050 року;

- Податок на вуглець та забезпечення кращих стимулів для користувачів – проведення всебічного комплексу заходів для забезпечення справедливих та ефективних цін на всі транспортні засоби.

Розумний транспорт

- Інновації та цифровізація сформують спосіб пересування пасажирів та вантажів у майбутньому;

- Реалізація підключеної та автоматизованої мультимодальної мобільності – завдяки можливості пасажирів купувати квитки на мультимодальні подорожі та вантажні перевезення для поєднання між видами транспорту;

- Посилення інновацій та використання даних та штучного інтелекту (ШІ) для розумної мобільності – шляхом повної підтримки розміщення безпілотних літальних апаратів та подальших дій щодо побудови Єдиного європейського простору даних про мобільність.

Стійкий транспорт

Транспорт є одним із секторів, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19, і багато підприємств цього сектора відчувають величезні операційні та фінансові труднощі. Тому Єврокомісія зобов'язується:

- Зміцнити єдиний ринок – шляхом посилення зусиль та інвестицій для добудови Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) до 2030 року та підтримки сектора для кращого відновлення шляхом збільшення інвестицій, як державних, так і приватних, в модернізацію рухомого складу;

- Зробити мобільність доступною у всіх регіонах та для всіх пасажирів, включаючи пасажирів з обмеженою рухливістю, та зробивши сектор більш привабливим для працівників;

- Посилити транспортну безпеку та безпеку на всіх видах транспорту – шляхом повної відсутності смертельних ДТП до 2050 року.

Що це все означає для України?

Перш за все, варто пам'ятати, що поштовх до трансформації транспорту відбувається в той час, коли увесь сектор все ще переживає наслідки коронавірусу. Завдяки збільшенню державних та приватних інвестицій у модернізацію та екологізацію автопарків та інфраструктури та зміцненню єдиного ринку саме зараз можливо зробити європейський транспорт більш конкурентоспроможним та стійким до майбутніх криз.

Тому нова європейська транспортна стратегія може негативно вплинути на український автомобільний бізнес, який займається перевезенням вантажів у Європі.

Польща останніми роками постійно скорочує кількість дозволів на перевезення для українських компаній. У Євросоюзі вважають, що вантажі з автотранспорту повинні переходити на більш екологічний залізничний транспорт. Це своєю чергою дасть ефект інвестицій в мультимодальні комплекси на західних переходах – на кордоні України та ЄС.

Крім того, інфраструктурні проєкти в Україні, які фінансуються за рахунок європейських банків (ЄБРР, ЄІБ), отримуватимуть додаткові вимоги щодо екологічної складової – вже не можна буде залучити кредит для будівництва євроколії, а необхідно буде здійснювати електрифікацію.

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