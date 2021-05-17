Эффективная, но есть нюанс: почему Норвегия отказалась от AstraZeneca

12 травня уряд Норвегії вирішив виключити вакцину AstraZeneca з національної кампанії вакцинації проти COVID-19 у себе в країні. Рішення щодо використання вакцини Janssen від Johnson & Johnson очікується найближчим часом.

Використання вакцини AstraZeneca в країні призупинили ще в середині березня, після восьми випадків тромбозу, кровотеч та низького рівня тромбоцитів, які трапились у людей після першої дози вакцини AstraZeneca. Чотири з восьми випадків були летальними.

Як трактувати таке рішення уряду Норвегії?

Його можна розглядати у контексті претензій уряду до вакцини. Але варто розглянути ширший контекст для того, щоб зрозуміти, як і для чого влада країни ухвалила це рішення.

Насамперед це рішення є ілюстрацією того, наскільки високо у Норвегії цінують довіру громадськості до урядових інституцій і програм і як ретельно зважують і комунікують усі дії уряду, аби не втратити цю довіру.

Отже, прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг відверто розповіла, що це рішення ухвалювалося важко і спрямоване в першу чергу на збереження високого рівня довіри до національної програми імунізації.

У березні, коли у світі стало відомо про можливий зв'язок вакцинації AstraZeneca з тромбозами, у Норвегії призупинили використання всіх вакцин від коронавірусу, розроблених за технологією вірусного вектора. Норвезький інститут громадського здоров’я мав напрацювати доказову базу для прийняття рішення щодо подальшого використання в країні вакцин AstraZeneca та Janssen.

Дані моделювань та глобальні дані моніторингу побічних реакцій на вакцину розглядали дві норвезькі комісії. Перша складалася з медиків і фахівців громадського здоров’я, спеціально скликаних урядом для проведення аналізу даних використання вакцини у світі та аналізу епідеміологічного моделювання.

10 травня ця комісія оприлюднила свій висновок, в якому зазначила, що загалом вакцини проти COVID-19, розроблені з використанням вірусного вектора, в тому числі AstraZeneca та Janssen, є ефективними.

Проте комісія рекомендує не включати ці вакцини до національної програми вакцинації.

Ця рекомендація ґрунтується на ситуації з поширенням COVID-19 у Норвегії. Комісія рекомендувала використовувати вакцину AstraZeneca лише для тих осіб, які самі захочуть нею вакцинуватися.

У своїх рекомендаціях комісія також зазначила, що будь-які "зміни в епідемічній ситуації в країні, нові мутації вірусу, непередбачені проблеми з доставкою вакцини та потенційна нова інформація щодо побічних ефектів може призвести до інших висновків", тобто ці вакцини можуть знову бути рекомендовані до використання в національній вакцинаційній кампанії.

Цей звіт був прийнятий урядовою комісією, яка і ухвалювала остаточне рішення на підставі всіх даних. Були враховані ризики від коронавірусу, моделювання кількох сценаріїв розвитку подій, наявність у країні інших вакцин та інші вагомі фактори.

Фахівці вирішили, що в Норвегії вже більшість осіб, старших 65 років, і осіб з груп ризику вакциновані, ситуація з поширенням коронавірусу – більш-менш під контролем, уряд продовжує точково вживати обмеження і ризик смерті від COVID-19 для населення мінімальний. Також уряд підписав низку контрактів з виробниками РНК-вакцин, а саме Moderna і Pfizer, і таким чином забезпечив достатню кількість цих препаратів для населення Норвегії.

Уряд країни планує вакцинувати більшість дорослого населення країни від COVID-19 до кінця липня.

За попередніми планами, з використанням вже доступних в країні доз AstraZeneca, цього показника планували досягнути на два тижні раніше. Тому уряд схвалив рішення використовувати для національної кампанії вакцинації від COVID-19 лише РНК-вакцини, а саме Moderna і Pfizer. Вакцина від Janssen, швидше за все, буде доступною для бажаючих, але остаточне рішення ще не прийняте.

Цей випадок – приклад того, як працює система громадського здоров’я в Норвегії і наскільки зваженими є будь-які рішення уряду. Для Норвегії довіра до інституцій і національної програми імунопрофілактики є дуже цінною, і тому уряд, установи та фахівці громадського здоров’я працюють виважено і добре комунікують з населенням про те, як приймаються рішення.

Те, що Норвегія відмовилась від вакцини AstraZeneca, не означає, що ця вакцина неефективна чи небезпечна. Як і у всіх медикаментів, у неї є можливі побічні ефекти, ризик яких треба зважувати і порівнювати з ризиком від хвороби. У випадку Норвегії, яка добре контролює епідемію, мінімальні ризики, пов’язані з вакциною від AstraZeneca, виявились неприйнятними.

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