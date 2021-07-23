8 шагов для победы над Nord Stream-2: почему борьба еще не закончена

Небезпека не долається без небезпеки. Цю стару латинську істину варто нагадати через потребу створення механізму протидії проєкту "Північного потоку-2".

Така протидія можлива навіть після спільної американо-німецької заяви від 21 липня.

Тим більше, що оборудка Байдена – Меркель на користь Путіна викликала шквал негативної реакції в США та Європі, що, очевидно, не було очікуваним на берегах Потомаку і Шпреє.

Це зберігає можливості для противників російського газопроводу продовжити протидію проєкту навіть у разі його завершення.

Деякі напрямки нейтралізації його та негативних наслідків оборудки для Європи можна позначити.

1. Польсько-литовсько-українська співпраця з протидії путінським потокам має бути спрямована на роботу з Конгресом США з метою не тільки відновлення санкційного статус-кво по "Північному потоку-2", але й розширення його.

Також три країни мають можливості зорієнтувати американські компетентні органи щодо розслідування діяльності організацій третіх сторін, що мають на меті завдати шкоди національним інтересам США та їхнім відносинам зі стратегічними партнерами в Європі.

2. Ініціювання консультацій з Єврокомісією відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС та Додатка XXVI у зв’язку з появою передумов виникнення кризового становища у разі добудови "Північного потоку-22 та завершення Росією створення системи обхідних газопроводів на Балтиці та Чорному морі в обхід України та Польщі. Тим самим створюється довершена система монопольного постачання газу в ЄС зі східного напрямку та антиконкурентної поведінки "Газпрому".

В МЗС нарешті помітили статтю 274, і хоча запізніло, проте краще пізно, ніж ніколи.

3. Введення санкцій РНБО України проти компаній-операторів Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG як суб’єктів, діяльність яких спрямована на заподіяння шкоди Україні.

Відповідна ініціатива групи неурядових організацій була направлена до РНБО 7 липня.

4. Порушення антимонопольного розслідування проти операторів обох потоків – Nord Stream AG, Nord Stream 2 AG та "Газпрому".

Підстава розслідування – у разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2", а також другої нитки "Турецького потоку" (т.зв. "Балканський потік") "Газпром" отримує довершену монополію на експорт газу до ЄС зі східного напрямку, оперуючи усіма газопроводами, окрім ГТС України, і діючи з порушенням антиконкурентного законодавства Євросоюзу на території ЄС на ураження конкурента – оператора ГТС України.

5. Ініціювання в інституціях ЄС розслідування діяльності дочірніх компаній "Газпрому", зареєстрованих у Швейцарії, зокрема компаній-операторів Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, на предмет дотримання ними законодавства ЄС.

Це важливо, оскільки жодні фінансові звіти не публікуються, частина коштів може вільно використовуватися для ведення підривної діяльності на території Німеччини та інших країн-членів ЄС і НАТО.

6. Ініціювання в НАТО безпекового аудиту коридору підводних газопроводів на Балтиці та обладнання, яке встановлено в їхній зоні.

Фактично сертифікація газопроводів типу "Північний потік" є неповною.

Відсутня саме її безпекова складова у вигляді верифікації неможливості використання підводних газопроводів у позапроєктних цілях (розміщення гідроакустичного обладнання подвійного призначення для контролю підводного простору), не пов’язаних із забезпеченням транспортування газу та підтримки його функціонального технічного стану.

7. Ініціювання пропозиції з боку парламентів низки країн Центрально-Східної Європи Європейському парламенту та Конгресу США спільної стратегічної ініціативи із заборони подальшої розробки вугільних, нафтових та газових родовищ в Арктиці – у високих широтах, вище полярного кола, куди й потрапляють усі родовища "Газпрому" (Ямальська група), що живлять путінські потоки і інтенсивно розробляються Росією з ігноруванням екологічних вимог.

Видобуток вуглеводневих ресурсів, які потім спрямовуються на ринок ЄС, супроводжується в арктичних умовах підвищеною емісією не тільки СО2, але й більш небезпечного парникового природного газу.

В кінцевому підсумку це не тільки не сприяє досягненню кліматичної нейтральності ЄС, а навпаки – віддаляє її. Тому функціонування трубопровідних систем Ямал – "Північні потоки" – Європа має бути обмежено, принаймні 50% їхньої потужності, а імпорт газу з арктичних родовищ – обкладено вуглецевим податком.

8. В Україні особлива увага має бути приділена Харківщині. В області видобувається до 45% національного газовидобутку. Вона межує з Росією і розташована неподалік лінії фронту.

В Харкові і на Харківщині у 2014-му Росія намагалась зробити "народну республіку". Вони намагатимуться і зараз це повторити, щоб зменшити енергетичну стійкість України, подібно тому, як це вдалося з донбаським антрацитом, який виявився під контролем російських маріонеток.

Тому необхідний комплекс заходів, спрямованих як на захист критичної енергетичної інфраструктури на території області, так і на посилення контррозвідувального режиму та протидиверсійної діяльності.

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Це неповний перелік того, що можна зробити публічно.

Але головне – не здаватися на милість агресору, його посіпакам та різнокаліберним "шредерам" тут у нас в Європі та за океаном.

Як бачимо "вірус Шредера", подібно штаму "Дельта", завдяки Меркель вже дістався на інший бік Атлантики.

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