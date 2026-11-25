В Польше на станции Варшава-Центральная с утра среды наблюдаются перебои в движении поездов из-за отсутствия электроснабжения в тяговой сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Польское радио".

"Польские железные дороги" сообщили о перебоях на станции Варшава-Центральная через свои официальные каналы в соцсетях. Из сообщения следует, что движение поездов было перенаправлено на другие маршруты.

"Затруднения в движении поездов в Варшаве. На станции Варшава-Центральная после 8:00 произошло отключение электроснабжения в тяговой сети над частью путей. Поезда "Мазовецкой железной дороги" и SKM направляются через станцию Варшава-Средместье. Задержки поездов составляют около 30 минут. На месте работают технические службы. Подробности о движении поездов доступны на portalpasazera.pl", – говорится в сообщении PKP PLK.

На месте работают технические службы, которые пытаются устранить аварию в системе электроснабжения.

По данным RMF24, в 11:00 по местному времени поезд "Мазуры" до Ольштына задерживался почти на 170 минут, а поезд до Белостока – на 50 минут. Задержки продолжительностью около получаса были у поездов до Кракова, Вроцлава и Быдгоща.

PKP PLK – это государственная компания, которая управляет более чем 18,5 тыс. км железнодорожных линий в Польше, отвечает за управление движением поездов, а также за составление расписаний движения для пассажирских и грузовых перевозчиков. Компания занимается управлением и содержанием железнодорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить её безопасное функционирование и развитие.

11 сентября общенациональная забастовка машинистов в Польше привела к замедлению движения на железнодорожных путях.

Поводом для акции протеста стала авария, произошедшая в среду около 11:30 на железнодорожном переезде в Сокольниках Сухих. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на запрещающий световой сигнал. Он столкнулся с поездом "Интерсити", следовавшим по маршруту Люблин – Щецин.