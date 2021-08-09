Как ЕС помогает Украине рациональнее управлять госфинансами

З 2019 року для допомоги у впровадженні реформ розпочала роботу Програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM). Нещодавно проєкт перетнув екватор своєї діяльності в Україні.

За два останніх роки за підтримки ЄС відбулося багато змін. Торкнуся головних.

Найперше, Україна значно наблизилася до ратифікації Конвенції про спільний транзит з країнами Європейського Союзу. Цей крок за підтримки ЄС вже зроблено.

З березня 2021 року запрацювала уся необхідна нормативна та технічна база для впровадження електронної транзитної системи за зразком режиму спільного транзиту ЄС. Українські підприємства отримали можливість працювати за європейськими правилами транзитного переміщення товарів і можуть вже зараз користуватися перевагами, прийнятими в ЄС.

Серед нових механізмів підтримки великого бізнесу – імплементація процедур спрощеного транзиту, європейського інституту авторизованих економічних операторів (АЕО).

Перший документ був затверджений Кабміном лише за рік після початку роботи проєкту. В липні 2021 року КМУ також впровадив процедуру моніторингу за зразком ЄС щодо інституту авторизованих економічних операторів.

EU4PFM надає системну підтримку змінам. За цей час для державних службовців і бізнес-спільноти було проведено семінари, круглі столи, відбулися навчальні візити, експерти з Литви та Польщі ділилися власним досвідом змін у цій сфері.

EU4PFM також надав експертну підтримку в процесі криміналізації контрабанди. І ми вітаємо ухвалення змін до Кримінального кодексу України в першому читанні в липні цього року.

Важливо, щоб досвід країн ЄС був почутий, і Україні вдалося знайти важливий баланс між порогом відповідальності та покаранням.

Це важливо, оскільки низький поріг відповідальності може спровокувати лавину кримінальних справ, які не будуть розслідувати, а отже, це зробить кримінальне покарання за контрабанду неефективним.

Зусилля команди EU4PMF у податковій сфері були спрямовані на покращення цифрових послуг для платників податків та посилення ефективності діяльності Державної податкової служби. Зокрема, за підтримки проєкту було розроблено Концепцію впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів, розроблено проєкти нормативно-правових актів, щодо запровадження ініціатив BEPS, вдосконалення правил трансферного ціноутворення, функціонування єдиного податкового рахунку, програмних касових апаратів, створено модуль контрольних ренкінгів єдиного податкового рахунку.

Наразі активності проєкту зосередженні на підтримці побудови ефективної та справедливої системи адміністрування податків. Ефективність системи полягає в оптимальному співвідношенні витрачання ресурсів, як матеріальних, так і часових, на процес сплати податків та митних платежів для бізнесу та здійснення контролю за цим процесом з боку державних інституцій, з однієї сторони, та отриманого результату – з іншої.

Отже, витрати на адміністрування податків для бізнесу та держави є обґрунтованими, контрольованими та ефективними.

Справедлива система збору податків та митних платежів забезпечує конкурентне середовище з однаковими умовами для всього бізнесу. Тобто унеможливлює отримання конкурентних переваг бізнесом, який уникає сплати податків (митних платежів) чи мінімізує їх.

Крім того, за таких умов сплата податків стає більш вигіднішим шляхом для бізнесу, аніж пошуки шляхів уникнення оподаткування.

Побудова справедливої системи створює сприятливі умови для ведення бізнесу, що своєю чергу сприяє надходженню інвестицій та прискорює зростанню економіки в цілому.

У цьому світлі ми підтримуємо зусилля зі зміцнення довіри до органів податкового адміністрування з боку платників податків і вважаємо, що сучасне податкове адміністрування має забезпечувати прозорість, рівність платників податків і чесну конкуренцію для бізнесу.

Основна увага приділяється двом основним напрямкам.

Перш за все, ми будемо підтримувати заходи, що сприяють добровільному дотриманню податкового законодавства.

Як правило, це означає "безпрограшну" ситуацію, коли і податкова адміністрація, і платники податків отримують зниження адміністративного навантаження. В цьому плані дуже важлива реалізація клієнтоорієнтованого підходу шляхом впровадження високорівневих, перш за все цифрових, послуг для платників податків, що дозволяють легко і швидко оформляти податкові декларації і платежі.

Інший напрямок спрямовано на сприяння боротьбі з явищами тіньової економіки шляхом реалізації ефективних превентивних і контрольних заходів.

Важливим елементом ініціатив проєкту є також встановлення конструктивного та публічного діалогу між державними установами, бізнесом і суспільством.

Бізнес має бути залучений до обговорення важливих рішень, його позиція має бути врахована у подальшому прийнятті.

За підтримки ЄС буде здійснена модернізація Контакт-центру податкової служби, вдосконалений функціонал єдиного податкового рахунку для спрощення платежів до бюджету, закуплена сучасна система управління документообігом, розробляються та вдосконалюються застосунки програмних касових апаратів.

Проєкт надає методологічну та технічну підтримку для впровадження електронного аудиту, вдосконалення аудиту з трансфертного ціноутворення тощо.

Наступний етап – реалізація ініціатив BEPS (протидія розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування). Зокрема, це впровадження автоматичних процедур обміну інформацією, які успішно використовуються більш ніж у 100 країнах.

У підсумку це призводить до збільшення податкових надходжень.

Очікується, що Україна приєднається до глобальної мережі автоматичного обміну податковою інформацією при виконанні правових, технічних і адміністративних умов, згідно з нашим робочим планом, розробленим спільно з нашими партнерами – МФУ і ДПС – до кінця наступного року.

Насамкінець, деякі ідеї щодо управління людськими ресурсами та організаційних зрушень.

Хоча ми говоримо про це в кінці, однак це не означає, що це найменш важлива частина нашого проєкту.

Треба сказати, що іноді управління людськими ресурсами в організації дуже недооцінюють.

Проте не варто забувати, що успіх організації залежить від правильно підібраних людей та від добре функціонуючої системи управління персоналом, яка дозволяє забезпечити, щоб на певних посадах працювали люди з потрібними компетенціями і таким чином приносили максимальну користь організації.

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