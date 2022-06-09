Пять аргументов в пользу расширения: почему ЕС не должен отказать Украине

Флаг Украины, пострадавший во время российских обстрелов, а также флаг ЕС, на центральной площади Малина. 6 июня 2022 года

Этим летом 27 нынешних стран-членов Европейского Союза должны будут принять формально незначительное, но историческое решение: как сформулировать ответ ЕС на заявление Украины о вступлении. Также анкеты ЕС о состоянии своей "европеизации" заполнили Грузия и Молдова.

"Трио ассоциации", названное так потому, что три страны заключили с ЕС особенно крупные Соглашения об ассоциации, хочет стать "трио вступления".

Частым аргументом против вступления Украины, Грузии и Молдовы в ЕС (как, впрочем, и НАТО, если на то пошло) является тот факт, что все три страны не полностью контролируют территории своих государств.

Приднестровье в Молдове, Абхазия и Цхинвальский регион в Грузии, а также части Восточной и Южной Украины прямо или косвенно контролируются Москвой. Более того, Украина находится в состоянии активной войны с Россией.

По крайней мере, по трем причинам, эта кажущаяся уместная оговорка является, однако, отвлечением от рассматриваемого вопроса.

Во-первых, даже однозначно положительный сигнал со стороны 27 стран ЕС сейчас не будет означать быстрого присоединения троицы к Союзу.

Официальная перспектива членства может даже не открыть еще кандидатуры этих трех государств для вступления в ЕС. Вместо этого, наиболее реальным для Украины, Молдовы и Грузии в настоящее время представляется повышение их статуса до так называемых "потенциальных кандидатов".

Допуск на этот предварительный этап процесса присоединения подразумевает возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в недалеком будущем.

Будучи "потенциальными кандидатами" с перспективой членства, отношения этих трех стран с Брюсселем были бы похожи на нынешние перспективы Боснии и Герцеговины и Косово с ЕС. Эта компания сама по себе, конечно, не является рекомендацией.

Это явно меньше, чем, например, хотят сейчас политическая элита и гражданское общество Украины.

Во-вторых, отклонение Брюсселем заявки европейской страны на том основании, что она не полностью контролирует свою государственную территорию, означало бы дискредитацию ЕС.

Это означало бы, что иностранные силы имеют право вето на внешнюю и внутреннюю политику ЕС. Вопреки утверждениям кремлевской пропаганды и ряда запутавшихся западных наблюдателей, Молдова, Грузия и Украина не являются "несостоявшимися государствами".

Вместо этого три страны частично оккупированы Россией. Оккупация обеспечивается нежеланными на местах войсками. Эти хорошо вооруженные солдаты были посланы доминирующей нацией бывшей империи, к которой невольно принадлежали некогда колонизированные народы тройки.

Действительно ли Брюссель оттолкнет три независимых государства, потому что они все еще подмяты Россией? Если да, то ЕС неявно сигнализирует о своем ограниченном суверенитете и о том, что, в общем-то, сила права.

В-третьих, в ЕС уже принята страна - Кипр, правительство которой не полностью контролирует государственную территорию.

Конечно, Республика Кипр официально вступила в Союз со всей своей территорией в 2004 году. Однако с тех пор acquis communautaire не действует в самопровозглашенной и непризнанной "Турецкой Республике Северного Кипра".

Это ограничение особенно важно в связи с положением о взаимной обороне Лиссабонского договора 2007 года, фактической конституции ЕС. Статья 42.7 Договора о Европейском Союзе гласит: "Если государство-член является жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми доступными им средствами".

Вопреки этому обязательству, ЕС попытался помочь Кипру восстановить свой полный суверенитет исключительно дипломатическими средствами.

Таким образом, существует модель, с помощью которой пока неполные государства Украины, Грузии и Молдовы могут стать членами ЕС, в то время как формальная юрисдикция Союза и его обязательства по обороне не распространяются на неподконтрольные правительству территории.

В любом случае до фактического вступления "тройки" в Союз еще несколько лет. Статус "потенциальных кандидатов" в ЕС, тем не менее, будет значить сейчас больше, чем некоторым покажется.

Потому что, и это в-четвертых, даже статус "докандидата" уже изменит отношения Украины, Грузии и Молдовы с ЕС не только на словах, но и на деле.

Европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы уже были публично и неоднократно признаны Комиссией и Советом ЕС. Более того, Европарламент несколько раз просил исполнительные органы ЕС наконец предложить трем постсоветским странам четкую перспективу членства.

В марте 2022 года Европейский совет даже выделил Украину как члена "нашей европейской семьи" - что бы это ни значило. Однако ни одно из этих официальных, но бессодержательных заявлений до сих пор не открыло Украине, Грузии и Молдове путь к вступлению.

Даже статус "потенциального кандидата" способен изменить 30-летнюю ситуацию международной неопределенности этих стран.

Несмотря на гораздо большие желания Украины, этот сдвиг уже будет фундаментальным.

Статус трех стран как потенциальных или даже реальных кандидатов в ЕС изменит международные отношения в Восточной Европе. Нынешняя серая зона безопасности между Западом, с одной стороны, и Россией, а также ее сателлитами Беларусью и Арменией, с другой, станет менее серой.

Конечно, только окончательное вступление трех потенциальных/настоящих стран-кандидатов в ЕС и, в случае Украины и Грузии, в НАТО в конечном итоге придаст полную структуру Восточной Европы.

Тем не менее, официальная перспектива членства в ЕС уже сегодня обозначила бы, куда идет поезд. Будущее предложение о вступлении, с точки зрения трех претендентов, определило бы направление их дальнейших внутренних реформ и внешней политики.

С точки зрения Запада, это стало бы важным пряником, с помощью которого ЕС мог бы ускорить процесс реформ в Восточной Европе.

Перспектива членства также представляет собой кнут в руках Брюсселя. Будущее предложение о вступлении является эффективным инструментом давления Брюсселя и внутренних реформаторов в трех странах на сопротивляющихся акторов и неподвижных структур в правительстве, парламенте и администрации.

Как только появится четкая перспектива членства, для всех заинтересованных сторон станет очевидным, какими будут следующие шаги Киева, Тбилиси и Кишинева.

Знания, навыки, модели и помощь таких стран, как Эстония, Болгария или Хорватия, могут быть использованы для постепенного сближения тройки с ЕС. Ряд специальных институтов, созданных Брюсселем для подготовки западнобалканских стран к вступлению в ЕС, таких как Центры сотрудничества в области безопасности и передового опыта в области финансов, теперь могут также включать Украину, Грузию и Молдову.

Назначение этих трех государств потенциальными или даже действительными кандидатами в члены ЕС, прежде всего, стало бы важным моральным стимулом для украинцев, грузин и молдаван. Граждане трех постсоветских стран наконец-то поймут, какое будущее ждет их, их детей и внуков.

В частности, для украинцев, которые в настоящее время борются за существование своей страны, демонстративный сигнал ЕС о том, что путь их страны к будущему членству в ЕС теперь официально открыт, был бы очень полезен.

И, наконец, для Москвы однозначный положительный ответ ЕС Киеву, Тбилиси и Кишиневу тоже станет важным сигналом.

Россияне столкнутся с коллективным европейским заявлением о стратегической значимости этих стран для ЕС.

Позитивное послание Запада в отношении трио будет противоречить кремлевскому представлению об этих трех нациях как о несостоявшихся или даже несуществующих. В частности, это бросило бы вызов массированной материальной и идеологической атаке Путина и Ко на жизнь, родину и идентичность украинцев.

Евросоюз не должен упустить этот шанс как можно более четко показать, что представляет собой европейская идея.

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