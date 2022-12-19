Удавка для российской экономики: как начало действовать нефтяное эмбарго

Ембарго на російську нафту та цінове обмеження у $60 за барель, накладене з боку G7, що почало діяти з 5 грудня, вже приносять перші позитивні результати – для України та світової економіки, та одночасно – погані новини для РФ.

Це означає, що ембарго можна і треба посилювати.

Країни-члени ЄС мають збільшити ембарго та закрити усі лазівки для торгівлі російською нафтою за допомогою вторинних санкцій, а також підтримати ухвалення запропонованої нової Директиви ЄС щодо кримінальної відповідальності за порушення санкцій та її впровадження національними правоохоронними системами.

Аналіз даних за минулий тиждень від наших партнерів – Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) – показує, що заборона на морський імпорт нафти з Росії до ЄС одразу призвела до різкого скорочення загальних поставок нафти з російських портів. Також запровадження з боку G7 та ЄС граничної ціни (прайскепу) для вантажів російської нафти успішно знизило ціни на світових ринках.

У перший тиждень дії ембарго частка танкерів, на які поширюється гранична ціна та які постачають нафту з Росії на світові ринки, залишалася досить стабільною або навіть дещо зросла, що свідчить про те, що Росія досі не знайшла альтернативи суднам, що належать та/або застраховані в країнах‑учасницях механізму обмеження ціни.

Це ілюструє важелі впливу, які має коаліція країн G7 та ЄС для подальшого зниження прайскепу.

Це дуже гарні новини, і ми маємо далі розвивати цей наступ на економічному фронті проти РФ.

Ембарго має посилюватися.

Минулого тижня Razom We Stand звернулася до Європейської ради та міністрів закордонних справ країн-членів ЄС із закликом посилити найпотужніші санкції проти РФ – енергетичні.

У середині січня обмеження ціни на російську нафту G7 та ЄС має бути переглянуте, і ми – українці на всіх рівнях, від громадянського суспільства до уряду та президента Зеленського, мусимо добитися від ЄС та G7 зниження прайскепу.

Міжнародна робоча група з питань російських санкцій, яку очолюють голова Офісу президента Андрій Єрмак і колишній радник США з нацбезпеки Майкл Макфол, від самого початку наполягає на встановленні цінового обмеження для російської нафти на рівні 30 доларів.

Зменшення прибутків нафтових компаній своєю чергою змусить Росію знизити податкові ставки. Чим менше податків з нафти і газу збере РФ у бюджет, тим менше в них буде коштів на продовження війни в Україні.

Тож наступним кроком має стати розширення санкцій на всі види викопного палива, у тому числі на нафтопродукти та зріджений природний газ.

Наразі Єврокомісія визнає, що існує низка потенційних лазівок для обходу ембарго. Щоб відстежувати зміни в доходах Росії від експорту нафти та аналізувати ефективність енергетичних санкцій, наші партнери CREA розробили онлайн-трекер даних щодо торгівлі російською нафтою, який тепер надає актуальну інформацію.

У своєму відкритому листі до Європейської ради ми акцентували увагу на якнайшвидшому ухваленні нової Директиви, запропонованої Єврокомісією, що передбачає встановлення кримінальної відповідальності та покарань за порушення санкцій і обмежувальних заходів ЄС проти Росії.

Серед іншого нова Директива визначає як кримінальні злочини "торгівлю товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівлю, передачу, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено", що чітко стосується російської нафти у разі порушення санкцій.

Згідно з проєктом Директиви, залежно від правопорушення,

окремим фізичним особам може бути присуджено покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі.

Своєю чергою компанії-порушники санкційного режиму можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Ми закликаємо країни-члени ЄС якнайшвидше встановити достатні та невідворотні покарання для порушників ембарго та цінового обмеження на нафту, щоб перекрити можливі обхідні схеми торгівлі російським викопним паливом, доходи від якого спонсорують війну в центрі Європи та поглиблюють кліматичну кризу.