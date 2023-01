Почему Россия до сих пор зарабатывает на продаже энергоресурсов и как это изменить

Днями ціна на російську нафту Urals обвалилася до $37,8 за барель, що значно нижче від цінового ліміту в $60. Проте щоб скоротити прибутки Росії ще на 100 млн євро на день, ціновий ліміт варто суттєво знизити, як це на початку грудня ми обґрунтовували в Razom We Stand.

учредительница Stand With Ukraine

ведущий аналитик Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)