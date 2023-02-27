Пять причин, почему США и ЕС должны усилить санкции против российских нефти и газа

Українці та їхні друзі на Заході давно вимагають зупинити нафтогазове фінансування війни. Фото з акції протесту в Брюсселі навесні 2022 року

Минулого року світові продажі російського викопного палива, особливо в Європу на хвилі зростання світових цін, приносили Росії доходи від експорту до $1,1 млрд на день.

Ці рекордні доходи від експорту викопного палива, отримані в перші місяці вторгнення, допомогли Росії пом'якшити економічні наслідки санкцій і сприяли фінансуванню тривалої війни. Загалом, за рік від початку повномасштабного вторгнення російські доходи від експорту викопного палива сягнули $294 млрд.

Лише у грудні минулого року набрало чинності ембарго від ЄС, а також цінове обмеження на російську нафту, запропоноване США та підтримане Великою Сімкою.

Цінове обмеження, або price cap, мало заборонити західним компаніям торгувати російською нафтою, якщо вона продається вище $60 за барель.

Проте на практиці це рішення не працює.

Зокрема, на Далекому Сході американські, британські та європейські компанії продають, доставляють і страхують російську нафту марки ESPO, яка продається дорожче, вочевидь порушуючи санкції.

Попри всі торгові обмеження та санкції, запроваджені ЄС після вторгнення, Росія продовжувала отримувати мільярди євро від експорт нафти і газу щотижня.

Згідно з офіційними даними, за 2022 рік експорт російської нафти збільшився на 7% порівняно з 2021 роком.

Компанії, підконтрольні європейським країнам, були відповідальними за більш ніж 2/3 постачань викопного палива з Росії минулого року і досі транспортують російську нафту в Індію, Китай та інші країни.

Джерело: Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA)

Той факт, що компанії зареєстровані в Європі, досі ведуть торгівлю російською нафтою поза ембарго і не несуть відповідальності за порушення санкцій, завдає великої шкоди всім зусиллям зі зменшення експортних доходів російських компаній та податкових надходжень Кремля, які використовуються для фінансування агресивної війни проти України.

Дані щодо експорту російського викопного палива, які збираються фінським аналітичним центром CREA, свідчать про те що нафтове ембарго та price cap, що вступили в силу 5 грудня, мало лише тимчасовий ефект. Вже у лютому обсяги продажу російських вуглеводнів відновилися.

Експорт нафти досяг рекордних рівнів, що свідчить про неефективність чинного режиму санкцій з декларативним ціновим обмеженням, дотримання якого практично не контролюється.

Джерело: Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA)

Жодній західній компанії не мають сходити з рук порушення, тобто торгівля за цінами вище обмеження та будь-які послуги суднам, що транспортують російську нафту поза режимом ембарго.

Лише повне ембарго та його жорсткий контроль мало б значний вплив на здатність Росії отримувати прибутки від продажу нафти на світовий ринок через домінування Європи у морських перевезеннях та їх страхуванні.

Доходи Росії від експорту викопного палива в січні-лютому 2023 року впали на 50% нижче свого піку 2022 року, а доходи від експорту до ЄС впали майже на 90%.

Проте Росія досі заробляє приблизно 560 мільйонів євро на день на експорті викопного палива.

Ось п'ять причин, чому США та ЄС мають посилити санкції проти всього російського викопного палива, включаючи скраплений природний газ, переглянути механізм цінового обмеження на російську нафту та посилити ембарго:

1. Змусити трейдерів дотримуватись правил можна лише через чіткі та рамки та жорсткі покарання.

Існуючий механізм price cap дає безліч можливостей для його порушення: незважаючи на цінові обмеження на експорт російської нафти та нафтопродуктів, приватні компанії ухиляються від цих санкцій різними способами.

Посилення ембарго шляхом жорстких покарань надішле сильний сигнал трейдерам про те, що порушення не будуть толерувати. Це може допомогти стримати подальші спроби обійти санкції.

2. Санкції проти російського експорту викопного палива є критично важливими для перемоги України.

Експорт нафти і газу є основним джерелом доходу для РФ, бо становить значну частину її ВВП. Реально працюючі обмеження, націлені на цей експорт, зокрема широке нафтове ембарго та інші енергетичні санкції, можуть значно обмежити здатність РФ фінансувати свій військово-промисловий комплекс та кидати нові сили на вторгнення.

3. США та ЄС мають дотримуватись своїх кліматичних цілей.

Російський експорт вуглеводнів є суттєвим джерелом глобальних викидів парникових газів, а видобуток в Росії пов’язаний із надзвичайною шкодою для довкілля та катастрофічним забрудненням – зокрема, Росія продукує рекордні викиди метану. Обмеження та скорочення обсягів експорту російського викопного палива допоможе прискорити глобальний перехід до відновлюваних джерел енергії та може допомогти пом’якшити вплив змін клімату.

4. Щоб російська армія зазнала поразки та кремлівська влада втратила владу, економіка РФ має втратити свою ключову опору – експорт вуглеводнів.

Посилення енергетичних санкцій та обмеження експорту російських нафти і газу має обмежити доступ Росії до технологій та інвестицій, необхідних для підтримки економіки на плаву. Енергетичні санкції також можуть значно послабити вартість рубля, що може ускладнити для Росії імпорт товарів і послуг і може збільшити інфляцію.

5. Посилення цих санкцій захистить міжнародне право.

Сильні санкції проти експорту російського викопного палива дадуть іншим країнам сигнал про те, що ЄС та США віддані дотриманню міжнародних норм і принципів, зокрема щодо прав людини, захисту довкілля та запобігання збройним конфліктам. Це може допомогти зміцнити заснований на правилах міжнародний порядок і перешкодити іншим нафтодиктаторам розв'язувати нові війни.

Ключовою ланкою забезпечення експортних доходів Росії, а отже і фінансування вторгнення, є європейська судноплавна галузь.

За даними CREA, кораблі, що належать західним компаніям або застраховані в ЄС і Великій Британії, щодня перевозять російське викопне паливо на суму 310 мільйонів євро.

Це становить 65% від загальної вартості російського морського експорту викопного палива.

Надмірно високі рівні цінових обмежень на нафту та нафтопродукти, а також прогалини у контролі санкцій дозволяють Кремлю продовжувати отримувати прибутки від експорту викопного палива, яке транспортується та страхується європейською судноплавною галуззю.

Повне ембарго та жорсткі санкції в енергетичному секторі, який є основою російської економіки, а також їх ретельний контроль та покарання порушників, є ключовими важелями впливу на економіку країни-бензоколонки.

Щоб унеможливити фінансування загарбницької війни, кремлівський режим необхідно позбавити нафтогазових надходжень.

Без величезних прибутків від експорту викопного палива, зухвалий наступ Росії на міжнародне право, безпеку та права людини зазнає краху.

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