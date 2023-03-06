Лишить Россию денег на войну: как ЕС стоит усилить энергетические санкции

Наскільки прибутковим був для Росії 2022 рік, настільки фінансово проблемним буде для неї рік 2023.

У минулому році працювало правило, яке Росія застосувала до всіх країн, які купували її нафту і газу – чим більше скорочувати обсяги постачання, тим вищі будуть ціни.

Це дозволило Росії, при скороченні постачання газу до ЄС, отримувати рекордні обсяги прибутків: поставивши в ЄС 100,9 млрд кубометрів газу в 2022 році (порівняно з 185,1 млрд кубометрів газу в 2021), Росія отримала удвічі більше коштів.

Але у 2023 році тенденція може бути протилежною.

Російська формула "мінус обсяг, плюс ціна" працювала насправді лише до осені 2022 року, але коли стало зрозуміло, що країни ЄС здатні пройти зимовий період і знайти заміщення російського газу, ціни почали падати. Ціна на газ уже впала до 600 євро за тис. кубометрів, тоді коли раніше вона досягала 2000 євро за тис. кубометрів.

Аналогічну тенденцію ми бачимо у ситуації з нафтою. І коли Росія спробувала застосувати свою формулу "мінус обсяг, плюс ціна" на ринку нафти, вона не спрацювала.

Як наслідок, нещодавно російський уряд заявив, що буде скорочувати видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу, починаючи з березня. Ринок майже не відреагував на цю заяву.

Звідси перший меседж: російська формула "мінус обсяг, плюс ціна" уже не діє.

І навіть якщо вона і матиме ефект, то він буде значно слабшим цього року, ніж у 2021-2022. Це означає, що ЄС і G7 можуть продовжувати знижувати price cap (цінові обмеження) на російську нафту і не боятися шоку, який виник ще на початку минулого року.

Подальше зниження price cap буде значно болючішим для російської економіки, і якщо ЄС хоче завершити війну якнайшвидше, то це зниження треба продовжувати.

Ще восени 2022 року російські урядовці стверджували, що Росія нормально переживає санкції, і вони на неї не впливають. Це навіть повторювали багато європейських експертів і журналістів. Але вже тоді за непрямими ознаками було видно, що це не так. Наприклад, восени уряд зобов’язав "Газпром" платити спеціальний податок, 417 млрд рублів на місяць, щоб покрити зростання дефіциту. І це було до того, як почали діяти цінові обмеження на нафту.

Після того як price cap почав діяти, результат санкцій стало добре видно.

У січні 2023 року дефіцит бюджету РФ склав $25 млрд, і це майже 60% річного дефіциту бюджету. Податкові надходження від продажу нафти і газу впали на 46% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Також суттєво зросли видатки – майже на 60%. Росія фінансує війну, а це потребує багато грошей.

Важливо, що цей бюджет Росія формувала при ціні на нафту в $70, натомість вона торгувалася у січні на позначці близько $50. Тобто якщо взяти до уваги результати першого місяця, врахувати зниження ціни на нафту і ще додати результати санкцій на нафтопродукти, то вже зараз очевидно, що Росія завершить 2023 рік з величезною дірою, яка буде перевищувати офіційні прогнози. Експерти кажуть про дефіцит до $70-80 млрд.

Ймовірно, на закриття цієї дірки вистачить ліквідної частини Фонду національного добробуту, про який так багато говорять як про додаткове джерело коштів. Він складає $155 млрд, але частина коштів є вкладеннями в цінні папери, частина – заморожена.

Але це лише початок санкційного тиску.

Запровадження цінових обмежень на нафтопродукти з лютого 2023 року дасть додатковий ефект і зробить надходження до російського бюджету ще меншими.

Втім, попри скорочення доходів від нафти і трубопровідного газу, Росія досить добре почувається у секторі ядерної енергетики і постачання LNG.

Публічні дані свідчать, що доходи від продажу ядерного палива і ядерних технологій у 2022 році зросли на 20%, і багато країн ЄС, зокрема Угорщина, впевнено захищають право співпрацювати з Росією в ядерній сфері. Схожа ситуація з LNG – експорт теж зріс на 20%, і велика його частина постачається в Європейський Союз.

Залишаються окремі сектори, де Росія продовжує отримувати доходи від торгівлі з ЄС, і майбутні санкції мають поширюватись і на ці сектори.

Тому ми очікуємо, що незабаром як LNG, так і атомний сектор також стануть секторами, на які будуть поширені санкції ЄС.

ЄС і країни G7 мають можливість допомогти Україні завершити війну вже цього року. Якщо енергетичні санкції посилюватимуться, у Росії просто може не залишитись грошей уже до кінця 2023 року.

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Матеріал підготовлений на основі виступу в рамках ініціативи U4U "EU sanctions on Russian fossil fuels: strengthening enforcement and closing loopholes" 17 лютого 2023 року та у рамках проєкту "Адвокація "зеленого" відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС", що виконується DiXi Group за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".