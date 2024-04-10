Не только военная помощь: как Британия будет содействовать восстановлению Украины

Я відвідав Україну в серпні 2021 року, за шість місяців до початку повномасштабної війни. І був вражений теплим прийомом, попри складні обставини, в яких перебувала країна. Нещодавно я знову здійснив подорож з Лондона до Києва, цього разу зовсім з іншої причини.

Я був там, аби ще більше посилити вже наявні потужні оборонні та промислові відносини між Великою Британією та Україною і стати свідком підписання нової оборонної домовленості між Сполученим Королівством та Україною. Я очолив делегацію з 29 британських компаній, які прагнули зустрітися зі своїми українськими колегами та дослідити можливості ведення бізнесу.

Частиною мого візиту стала 12-годинна подорож залізницею через Україну, яка дала мені можливість побачити цю країну та стати свідком неймовірної стійкості, яку український народ продемонстрував у відповідь на багаторічну російську агресію.

Я всюди бачив ознаки того, що попри це, на українців чекає сильне, вільне та успішне майбутнє, бачення якого вони рішуче налаштовані втілити в життя.

Але, як кажуть, один у полі не воїн, і жодна країна не повинна залишатися сам на сам перед обличчям агресії та лиха.

Міжнародна спільнота підтримує Україну, і я пишаюся тим, що Велика Британія була однією з перших, хто зробив цей крок.

За оцінками Світового банку, масштаби відбудови України відповідатимуть, якщо не перевищуватимуть масштаби зусиль після Другої світової війни, коли велика частина європейського континенту була спустошена. Очікується, що протягом наступних десяти років побудова стійкої України коштуватиме понад $411 млрд.

Сполучене Королівство підтримує Україну через цивільні, гуманітарні, воєнні та економічні канали і продовжуватиме це робити стільки, скільки буде потрібно.

У січні прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив про додаткові 2,5 млрд фунтів воєнної підтримки, збільшивши нашу загальну підтримку до 12 млрд фунтів. У січні лідери обох країн також підписали Українсько-британську угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Для мене підтримка і відновлення – дві сторони однієї медалі.

Так, життєво важливо, щоб Україна як суверенна держава мала засоби для боротьби з російською агресією на власній території. Але щоб забезпечити довгострокове та успішне майбутнє, людям також потрібні робота, гроші та стабільність.

У Києві Велика Британія та Україна також підписали нову Рамкову домовленість про оборонну та промислову співпрацю.

Вона розроблена для того, щоб обидві країни могли співпрацювати задля пошуку відповідей на безпекові виклики, реалізації спільних проєктів, розвитку нашої оборонної промисловості та сприяння створенню робочих місць.

Але справа не лише в обороні.

Приватний сектор Великої Британії може відігравати важливу роль у відновленні України, тому ми взяли з собою до Києва велику групу британських компаній, щоб ті могли зустрітися з українськими колегами. Таке особисте спілкування є неоціненним у бізнесі, і я сподіваюся, що ця місія приведе до багатьох угод між британськими та українськими компаніями.

В рамках місії учасники Британсько-української робочої групи з питань інфраструктури, яка надає експертизу щодо відновлення інфраструктури України, провели засідання та домовилися про нові сфери співпраці.

Національна програма цифрової співпраці також продемонструвала креативність і експертність Великої Британії та розширила на всю Україну проведення семінарів із розбудови потенціалу "розумної" співпраці в критичних інфраструктурних проєктах.

Крім того, спільна робота між Експортно-кредитною агенцією Великої Британії (UKEF) та Урядом України уможливила відкриття першого з шести мостів у рамках відбудови критичної інфраструктури.

Наслідки незаконної війни Росії є руйнівними. Але рішучість і винахідливість, які я побачив у Києві, надихають, і я повертаюся, сповнений оптимізму щодо майбутнього України.

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