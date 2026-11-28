Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, подписал закон о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Закон предусматривает приобретение Украиной статуса члена Руководящего комитета с правом участвовать в формировании политики деятельности Спецтрибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

25 ноября Верховная Рада проголосовала за присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии России, а уже 28 ноября этот закон подписал Зеленский.

Напомним, 15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России. На данный момент девять стран завершили внутренние процедуры для участия в этом механизме – Великобритания, Эстония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция. Украина стала десятой.

О значении ратификации законопроекта Верховной Радой читайте подробнее в статье Рада не должна тормозить работу трибунала. Почему важно 25 ноября открыть путь к суду над Путиным.