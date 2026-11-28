За два дня к берегам греческих островов Крит и Гавдос прибыли более тысячи мигрантов.

Об этом свидетельствуют данные береговой охраны, пишет AP, передает "Европейская правда".

По данным береговой охраны, за последние два дня более 1100 мигрантов, направлявшихся на лодках из Северной Африки, добрались до греческих островов Крит и Гавдос.

В субботу, 28 ноября, были обнаружены тела двух человек, которые добрались до берега.

В октябре Греция заявила, что ЕС должен разработать механизм чрезвычайных мер для временной приостановки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища во время масштабных миграционных кризисов, таких как прибытие десятков тысяч человек в испанский анклав Сеута в июле.

В начале ноября на борту лодки у южного побережья Крита были найдены мертвыми 12 мигрантов без документов, тогда как ещё 105 человек были спасены в ходе трёх отдельных операций на юге острова.