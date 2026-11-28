В международном аэропорту Будапешта задержали двух голландцев после того, как в их чемоданах обнаружили 72 килограмма марихуаны.

Об этом пишет NOS со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

По данным венгерской полиции, эти двое голландцев прибыли в Будапешт из Бангкока.

Отмечается, что наркотики были спрятаны в четырёх больших чемоданах, распределённые по 125 вакуумным пакетам. Следственная служба аэропорта выследила мужчин "на основании анализа рисков, проведенного подразделением по борьбе с наркотиками".

Они сообщили таможенной службе о том, что в Будапешт направляется партия наркотиков.

После приземления самолета мужчин выделили из толпы. В двух чемоданах одного из мужчин было обнаружено 35,96 кг "зеленого растительного материала", в двух чемоданах другого – 36,46 кг. После проведения экспресс-теста выяснилось, что это марихуана.

По данным правоохранителей, чемоданы были настолько переполнены, что их уже нельзя было полностью закрыть.

Полиция изъяла наркотики, их доставят в специализированный исследовательский центр, где судебный химик проведет дополнительную экспертизу.

Если мужчин признают виновными, им грозят годы за решеткой. Венгерское законодательство в отношении торговли наркотиками достаточно строгое. Венгерские СМИ сообщают, что срок заключения может составлять от пяти до двадцати лет или даже пожизненное заключение.

Стоит отметить, что недавно в Румынии объявили о раскрытии организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.

О раскрытии подобной сети заявили и в Испании.

В Греции раскрыли попытку контрабанды каннабиса на 2 млн евро в грузовике, следовавшем из Италии.