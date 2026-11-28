Шведская компания Saab получила от Украины заказ на радиолокационные станции
Шведская оборонная компания Saab получила от Вооруженных сил Украины заказ на поставку радиолокационных станций Giraffe 1X общей стоимостью 450 млн евро.
Об этом компания сообщила в субботу, 28 ноября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, поставка оборудования в рамках заключенного заказа запланирована на 2027 год.
Giraffe 1X – это мобильная трехкоординатная радиолокационная система, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Она способна обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники.
24 ноября правительство Швеции объявило о предоставлении Украине зимнего пакета помощи.
Также сообщалось, что Дания вне очереди выделит грант в размере 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.
Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.