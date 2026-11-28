Шведская оборонная компания Saab получила от Вооруженных сил Украины заказ на поставку радиолокационных станций Giraffe 1X общей стоимостью 450 млн евро.

Об этом компания сообщила в субботу, 28 ноября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, поставка оборудования в рамках заключенного заказа запланирована на 2027 год.

Giraffe 1X – это мобильная трехкоординатная радиолокационная система, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Она способна обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники.

24 ноября правительство Швеции объявило о предоставлении Украине зимнего пакета помощи.

Также сообщалось, что Дания вне очереди выделит грант в размере 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.