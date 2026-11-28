Немецкий суд признал голландца Стефана Вейкампа, известного как "двойник Гитлера", виновным в разжигании вражды и приговорил его к нескольким месяцам лишения свободы условно.

Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Вейкамп 19 июля 2025 года на марше в Мюнстере заявил, что его "любовь к Германии – это Адольф Гитлер".

Он также назвал его "непревзойденным чудом света", "блестящим" и "гением".

Стефан Вейкамп. Фото: Bild

Вейкамп прибыл на суд лично в сопровождении известного немецкого праворадикального активиста Саши Крольцига.

Адвокат обвиняемого требовал оправдать своего подзащитного, раскритиковав требования прокуратуры как "не выдерживающие никакой критики".

В своей последней речи Вейкамп вновь публично выразил восхищение Гитлером.

"Мы, голландцы, говорим прямо. Я восхищаюсь Адольфом Гитлером и люблю фюрера", – сказал он.

Вейкампу назначили восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также он должен уплатить штраф в размере 1000 евро и покрыть судебные издержки.

Напомним, в Австрии летом завершили реконструкцию дома, где родился Адольф Гитлер, и отныне в здании в городе Браунау-на-Инне размещается полицейский участок.

В конце октября в Германии произошёл пожар в "Кельштайнхаусе" ("Орлиное гнездо") на Оберзальцберге в Берхтесгадене – бывшем горном домике нацистского руководства.