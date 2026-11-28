В субботу, 28 ноября, по всей Франции прошли преимущественно мирные демонстрации против насилия над женщинами, высокой стоимости жизни и в защиту прав студентов, участие в которых было значительно меньше, чем неделей ранее.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел Франции, в протестах по всей стране приняли участие 44 500 человек, в том числе 12 500 – в Париже.

Для сравнения: во время предыдущей акции протеста 21 ноября по всей Франции было 82 500 участников, в том числе 21 500 в Париже.

Фото: Reuters

По всей Франции было задействовано около 70 тысяч сотрудников сил безопасности, чтобы обеспечить безопасное проведение протестов и предотвратить беспорядки

Сообщалось об единичных случаях насилия, в частности в юго-западном городе Биарриц, где были ранены семь полицейских.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что один полицейский получил удар тупым предметом в локоть и его пришлось доставить в больницу.

Недавно сообщалось, что правительство Франции перенесет запланированное повышение минимальной заработной платы с января на декабрь, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, который вызвал одни из самых масштабных за последние годы беспорядков.

Напомним, во время протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.