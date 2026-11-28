Министерство труда и пенсий Великобритании подтвердило, что в начале этой недели стало объектом "кибератаки".

Об этом пишет Sky News, получившее заявление от ведомства, сообщает "Европейская правда".

В пятницу, 27 ноября, Министерство труда и пенсий Великобритании приостановило работу из-за "киберинцидента" в системах.

На следующий день представитель ведомства отметил, что команда министерства и специалисты по кибербезопасности продолжают расследовать кибератаку на системы.

"Совместно с Национальным центром кибербезопасности и Правительственным центром координации по вопросам кибербезопасности мы работаем над выяснением причины попытки получить несанкционированный доступ к нашим системам. Мы хотим заверить клиентов, что регулярные выплаты по пособиям и пенсиям будут продолжаться в обычном режиме, в то время как наши команды оперативно работают над безопасным возобновлением онлайн-услуг для населения", – подчеркнули в заявлении.

Ранее в этом месяце в отчете Национального центра кибербезопасности организациям рекомендовалиусилить защиту от хакеров, поскольку технологии становятся всё более сложными и мощными.

Генеральный директор центра Ричард Хорн заявил, что существует "реальная вероятность беспрецедентного роста количества киберинцидентов".

Недавно глава Командования кибер– и спецопераций Вооружённых сил Великобритании Роб Магован впервые признал, что Лондон проводит наступательные кибероперации против России, Китая, Северной Кореи и Ирана.