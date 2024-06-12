"Несерьезные санкции": как власти Грузии готовятся к углублению конфликта с Западом

Кандидатство в члены ЕС, "аспиранство" в НАТО – и одновременно санкции, наложенные США против топ-представителей власти. Это все – о сегодняшней Грузии.

Даже в самых худших снах мы не могли предположить, что этот день когда-нибудь наступит. Но, похоже, мы действительно его заслужили. Поэтому настало время, прежде всего, обществу взглянуть в глаза реальности и спасти страну от разрушения.

После множества бесплодных советов, просьб и предупреждений на различных иерархических уровнях администрация США (почему-то неожиданно для грузинских властей) перешла к прямым действиям и ввела санкции против нескольких десятков представителей грузинских властей.

"США по-прежнему глубоко обеспокоены антидемократическими действиями, недавними заявлениями и риторикой "Грузинской мечты". Эти действия грозят отвлечь Грузию от ее европейского будущего, противоречат конституции страны и воле народа", – заявил на специальном брифинге 6 июня представитель Госдепа США Мэтью Миллер

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Он сообщил, что госсекретарь Блинкен недавно объявил о всеобъемлющем обзоре всего двустороннего сотрудничества между Грузией и США. В рамках этого обзора Госдепартамент ввел политику ограничения виз.

"Сегодня, проводя такую ​​политику, мы предпринимаем шаги по введению визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии. Сюда входят отдельные лица и члены их семей, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии: они ограничивают право на свободу собраний, жестоко нападают на мирных демонстрантов, запугивают представителей гражданского общества и намеренно распространяют дезинформацию", – добавил Миллер.

По его словам, в первую часть визовых ограничений входят члены партии "Грузинская мечта", парламентарии, сотрудники правоохранительных органов и частные лица.

"Мы надеемся, что власти Грузии пересмотрят эти действия и сделают шаги в пользу давно декларированных демократических и евроатлантических устремлений страны. Если этого не произойдет, США готовы принять дополнительные меры",

уточнил американский чиновник.

При этом список людей, подпадающих под визовые санкции, является конфиденциальным, а соответственно, конкретные лица будут известны только в том случае, если кто-либо из них попытается въехать в Соединенные Штаты.

В Грузии это событие вызвало неоднозначную реакцию.

"Санкции являются несерьезными, но наряду с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа", – убеждает всех (и себя в первую очередь) премьер Ираклий Кобахидзе.

Аналогичные выводы делает и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Это несерьезно, и мне очень печально видеть такие подходы. Вместо того чтобы американские власти позаботились об улучшении отношений между нашими странами, мы видим несерьезные шаги, которые действительно соответствуют такой стране", – уверяет он.

Впрочем, у грузинской оппозиции, как и у большей части гражданского общества по этому вопросу противоположная оценка. Многие из них считают, что реакция стратегического партнера на недавние действия грузинского правительства несколько запоздала.

И все же, что значат американские санкции для Грузии? Особенно в контексте того, что под ограничения попали конкретные люди, а не вся страна, как в случае с Ираном, Кубой и Россией.

Однако даже и такие "предварительные" санкции может иметь весьма негативное влияние на такую политически и экономически уязвимую страну, как сегодняшняя Грузия.

И действительно, "признаки тряски" уже появились: национальная валюта Грузии – лари, продолжает обесцениваться, и этому не помогает частая распродажа валютных резервов на рынке со стороны Нацбанка.

По мнению экспертов, если правительство Грузии вовремя не опомнится и не прекратит антизападную риторику, процессы могут стать неуправляемыми и в ближайшее время лари разделит участь российского рубля и турецкой лиры, чего нестабильная экономика Грузии может попросту не выдержать.

Впрочем, "Грузинская мечта" отказывается видеть эти сигналы. На данный момент нет никаких оснований считать, что правительство Грузии собирается хоть как-то выходить из созданного им же кризиса.

Представители правящей партии постоянно нападают на своих западных партнеров и с гордостью заявляют, что они были несправедливо наказаны за "защиту суверенитета страны". Они специально выбирают "чувствительные термины и их значения" (суверенитет, независимость, религия, семейная святость, традиции и т. д.), чтобы сыграть на "патриотических чувствах" определенных кругов общества и представить себя "лицами, преданными интересам страны".

Впрочем, такие методы уже не работают так, как раньше, – все большая часть грузинского общества убеждается в их неискренности.

Одновременно грузинские власти приступили к реализации новых, откровенно антизападных инициатив.

А одновременно, по информации СМИ, грузинские власти работают над восстановлением дипломатических отношений с Россией.

Вдобавок страну охватил беспорядок, по столице бродят банды парней "спортивной внешности" и физически нападают на социально активных граждан (в том числе студентов и преподавателей), а правоохранительные структуры воздерживаются от реакции на это.

В последнее время "грузинские титушки" так обнаглели, что даже не дожидаются темноты и не носят маски, как будто выполняют свой служебный долг. Конечно, это отвратительное явление, и если его вовремя не предотвратить, то процессы в стране могут стать действительно неуправляемыми.

На этом фоне поездка премьера Ираклия Кобахидзе в Берлин на конференцию по восстановлению Украины и его речь о готовности "оказать помощь украинскому народу" (и это сразу после явно антиукраинских заявлений) воспринимаются уже не как попытка спасти отношения с Западом, а скорее как демонстрация своим сторонникам, что грузинская власть все еще остается рукопожатной на Западе (пока еще).

Скорее всего, такая атмосфера сохранится в Грузии до парламентских выборов. Разве что новые законодательные инициативы "Грузинской мечты" настолько упростят фальсификацию выборов, что сделают их формальной процедурой – такой шаг может вызвать дополнительный протест общества.

Впрочем, и у грузинского общества не все в порядке. Его ключевой проблемой является политическая оппозиция и ее реальное состояние.

К сожалению, сегодня оппозиционные силы в Грузии не могут сформировать повестку дня и лишь надеются на "перманентный взрыв общества". В то же время для успеха на выборах необходимо, чтобы на политической арене появились новые силы и новые лица, которые не вовлечены в политические интриги и не отягощены ошибками прошлого.

В любом случае Грузию ожидает политически жаркое лето и еще более жаркая осень, когда окончательно определится судьба страны.

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