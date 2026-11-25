Президент Молдовы Майя Санду решила сократить визит в Берлин до одного дня из-за роста случаев нарушения воздушного пространства страны.

Об этом 25 ноября сообщили в администрации президента, передает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в офисе Санду прокомментировали ситуацию после того, как во время ежегодного Берлинского форума по вопросам внешней политики (Berlin Foreign Policy Forum 2026) модератор сообщила, что президент Молдовы должна была принять участие в мероприятии, но была вынуждена сократить свой визит в Берлин "в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью в Молдове".

В администрации президента пояснили, что "поездку в Берлин запланировали задолго до этого", однако "за это время нарушения воздушного пространства Республики Молдова участились".

"Президент Мая Санду решила сократить визит до одного дня... Часть встреч перенесли на понедельник, 23 ноября, а остальные отменили", – добавили в администрации.

Отметим, что 20 ноября Молдова дважды за день сообщала о нарушении воздушного пространства дроном, а в Приднестровском регионе в Молдове вечером 23 ноября, вероятно, упал и взорвался беспилотник.