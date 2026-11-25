Глава МИД Эстонии прибыл в Киев
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Новости — Среда, 25 ноября 2026, 10:46 —
Новости — Среда, 25 ноября 2026, 10:46 —
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прибыл с визитом в Украину.
Об этом свидетельствует его пост в социальной сети X, передает "Европейская правда".
В среду, 25 ноября, эстонский министр опубликовал в соцсетях снимки из украинской столицы.
"Доброе утро, Киев", – написал он.
Good morning, Kyiv 🇺🇦 https://t.co/iA5TmFzpIF– Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 25, 2026
Напомним, в пятницу, 20 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России из-за атаки РФ на украинскую столицу.
Также сообщалось, что с 1 декабря Эстония закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Россией – следующим шагом может стать закрытие железнодорожного пункта пропуска.
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