Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прибыл с визитом в Украину. Об этом свидетельствует его пост в социальной сети X, передает "Европейская правда". В среду, 25 ноября, эстонский министр опубликовал в соцсетях снимки из украинской столицы. "Доброе утро, Киев", – написал он.

Good morning, Kyiv 🇺🇦 https://t.co/iA5TmFzpIF – Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 25, 2026

Напомним, в пятницу, 20 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России из-за атаки РФ на украинскую столицу.

Также сообщалось, что с 1 декабря Эстония закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Россией – следующим шагом может стать закрытие железнодорожного пункта пропуска.