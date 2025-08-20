ЕС пересматривает акцизы на табак: что должна уже сейчас учесть Украина

Чинна директива ЄС привела до суттєвого скорочення споживання тютюну. Але тепер потребує оновлення

Після чотирнадцяти років дії чинних мінімальних ставок на тютюнові вироби Європейський Союз готується до масштабного перегляду своєї акцизної політики.

Головною причиною цього кроку називають боротьбу за здоровʼя громадян та зниження цінової доступності вбивчої продукції, яка прямо перешкоджає цілям ЄС у сфері здоровʼя, зокрема в рамках Європейського плану боротьби з раком.

Чинна директива успішно виконала свою роль – за роки її дії споживання тютюну в ЄС суттєво скоротилося.

Проте нині більшість країн-членів установили ставки акцизу, в рази вищі за мінімальні, що свідчить про потребу оновлення регулювання.

Окрім того, за останнє десятиліття тютюнова індустрія випустила на ринок нові тютюнові та нікотинові вироби (зокрема, тютюнові вироби для нагрівання, е-сигарети, нікотинові снюси), маючи на меті залучити нове покоління залежних, що створює серйозну загрозу для здоровʼя населення та потребує втручання.

У липні 2025 року Єврокомісія оприлюднила проєкти змін до Директиви 2011/64/ЄС, яка визначає розмір мінімальних ставок та терміни їх досягнення, та 2020/262/ЄС – про режим загального збору, що регулює порядок справляння акцизів та технічні аспекти їхнього адміністрування.

Що хоче змінити Єврокомісія?

Єврокомісія розглянула три сценарії підвищення мінімальних ставок акцизу на тютюнові вироби – мінімальний, середній і максимальний – та рекомендувала останній як найбільш ефективний у нинішніх економічних та епідеміологічних умовах.

Пропонується підвищити мінімальні акцизні ставки на традиційні тютюнові вироби та встановити на нові – тютюнові вироби для нагрівання, рідини для електронних сигарет, нікотинові снюси (паучі).

В ЄС діє так звана "подвійна система" визначення мінімального акцизу.

Вона включає як фіксовану мінімальну ставку в євро, так і відносну ставку у відсотках від середньозваженої роздрібної ціни для сигарет або від роздрібної ціни для інших виробів. Загальний акциз не може бути нижчий за визначений відсотковий поріг.

Остаточна ставка визначається за принципом "вища з двох" – тобто не може бути нижчою за встановлений фіксований або відносний мінімум.

Мінімальні акцизні ставки на тютюнові та нікотинові вироби

Сигарети Тютюн для самокруток Сигари та сигарили Інший тютюн для куріння та снюси Тютюн для кальяну Тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН) Фіксований мінімум 215 євро/ 1000 шт. 215 євро/кг 143 євро/ шт. або кг 143 євро/кг 107 євро/кг 108 євро/1000 шт. Відносний мінімум 63% 62% 40% 50% 50% 55%

Оновлена директива застосовуватиметься з 2028 року для сигарет, але для таких продуктів, як сигари, сигарили, інший тютюн для куріння, тютюн для кальянів, нікотинові снюси (паучі), інші нікотинові продукти та тютюнові вироби для нагрівання, передбачено чотирирічний перехідний період із двома поетапними підвищеннями:

через 2 роки – ставки акцизу досягнуть 50% нового мінімуму ЄС;

через 4 роки – ставки досягнуть повного цільового рівня.

Такий поступовий підхід покликаний зменшити ризик заміни одного продукту на інший і дати державам-членам час для адаптації.

Водночас Єврокомісія пропонує запровадити механізм часткової прив’язки до купівельної спроможності: 2/3 ставки визначатимуться в номінальних значеннях, 1/3 – коригуватиметься з урахуванням індексу споживчих цін країни. Ця третина переглядатиметься кожні три роки, що дозволить гнучко реагувати на інфляцію та економічні коливання.

Також пропонується включити до сфери дії директиви необроблений тютюн. Мінімальна ставка буде нульова, проте переміщення необробленого тютюну тепер підлягатиме моніторингу на рівні всього ЄС, що дозволить органам держав-членів швидше реагувати на підозрілі переміщення або операції.

Ухвалення нової директиви може відбутися до кінця 2025 року або, за найгіршого сценарію, у другій половині 2026 року. Це дозволить їй набрати чинності вже з початку 2028 року.

Але для цього усі 27 країн ЄС повинні проголосувати за її прийняття, оскільки податкові директиви завжди приймаються консенсусом.

Як це вплине на Україну?

Україна як кандидат у члени ЄС також має гармонізувати своє законодавство відповідно до європейського. Акцизна директива є обовʼязковою до виконання для вступу в Євросоюз, оскільки це важливо для уникнення цінових диспропорцій і нелегальної торгівлі між країнами.

Цьогоріч в Україні набув чинності новий план досягнення чинної мінімальної ставки в ЄС на сигарети, 90 євро на 1000 шт., до 2028 року та до 72 євро на 1000 шт. для тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН) (закон №4115-IX).

Наявний план потребує невідкладного перегляду, оскільки не лише не виконує ефективно функцію зниження доступності тютюнових та нікотинових виробів, а й вже став застарілим.

До моменту набрання чинності новою директивою ЄС Україна досягне лише мінімальних показників нині чинної.

А це є неприйнятним для наших євроінтеграційних прагнень.

Попри те, що в ЄС на тютюнові вироби для нагрівання планується впровадити суттєво нижчу ставку, Україні необхідно повернутися до ефективної практики гармонізованого оподаткування сигарет та ТВЕН (сигарети, що використовуються з пристроями, наприклад Ploom, glo, IQOS) з огляду на успішний національний досвід та відповідність рекомендаціям ВООЗ та Світового банку.

Це критично для захисту дітей та молоді від куріння (7% дітей віком 13–15 років вживають ТВЕН та 37% молодих курців віком 18–29 років), особливо в умовах демографічної кризи та реальної загрози виживанню нації.

З точки зору надходжень: за 2021 рік після гармонізації акцизу на ТВЕН до рівня сигарет бюджетні надходження зросли у 6 разів – з 1,7 млрд грн до 10,2 млрд грн та сягнули майже 18 млрд грн у 2024 році.

Вступ України до Європейського Союзу є стратегічною метою, що безпосередньо пов’язана з економічною стабільністю та безпекою держави.

Своєчасне узгодження податкової політики з європейськими нормами дозволить не лише наблизити членство в ЄС, а й наповнювати бюджет, забезпечувати стале фінансування оборони та захищати населення від нікотинової епідемії.

В умовах гострої демографічної кризи та війни кожне рішення, спрямоване на збереження людського потенціалу й економічної спроможності країни, має критичне значення для майбутнього України.

