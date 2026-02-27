Швеция подтверждает, что дрон, который летел к французскому авианосцу, был российским

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" у Мальме, был российским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", шведские Вооруженные силы сообщили на своем сайте.

После анализа технических данных военные подтвердили, что дрон, который приближался к авианосцу, взлетел с российского корабля радиоразведки "Жигулевск" в проливе Эресунд.

Корабль зафиксировали сразу, когда он проходил через пролив, благодаря чему военные оперативно отреагировали на вылет дрона.

Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны.

Инцидент произошел 26 февраля у порта Мальме. Шведские военные быстро отреагировали и заглушили беспилотник, приближавшийся к авианосцу.

Атомный авианосец Франции "Шарль де Голль" всего несколько дней назад прибыл в порт Мальме для участия в военных учениях Orion-26.

Шведские СМИ сразу сообщили, что дрон, летевший на авианосец, был российским. А вот во Франции отметили, что пока невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "серьезным, но не неожиданным" случай с беспилотником, который попытался приблизиться к французскому авианосцу "Шарль де Голль" у Мальме.