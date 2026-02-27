Трамп заявил о возможности "дружественного захвата" Кубы

Президент США Дональд Трамп допустил возможность захвата Кубы, который он назвал "дружеским".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам перед отлетом в Техас.

Президент США заявил, что власти Кубы обращаются к США из-за своего затруднительного положения.

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сейчас нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы", – сказал Трамп.

Президент США не привел подробностей относительно этой идеи, однако отметил, что таким образом Вашингтон поможет людям, которые покинули Кубу.

"После многих, многих лет у нас было много дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства... Мы вполне можем сделать что-то хорошее, я думаю, очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, из Кубы и которые живут здесь", – сказал Трамп.

Напомним, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за Кубы, что позволит Вашингтону налагать пошлины на страны, поставляющие ей нефть. Таким образом, страна оказалась в фактической топливной блокаде.

Заявления американского президента прозвучали на фоне подготовки США к потенциальной масштабной военной операции против Ирана, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.