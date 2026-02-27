Трамп: я еще не принял решение по Ирану, но иногда приходится применять силу

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор не принял решение о том, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал журналистам перед отлетом в Техас.

Президент США анонсировал новые переговоры с Ираном в пятницу, 27 февраля. В то же время Трамп выразил недовольство текущими переговорами, заявив, что Тегеран не дает им того, что нужно – отказа от ядерной программы.

"Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Они не могут иметь ядерное оружие, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры", – сказал он.

Американский президент также отметил, что не хочет применять военную силу, но иногда ему приходится это делать.

"Будет замечательно, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Было бы хорошо, если бы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится делать это с их помощью", – заявил Трамп.

Напомним, непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что в администрации Трампа близки к решению о военной операции против Ирана, в которой вероятно будет участвовать и Израиль.

27 февраля Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Также ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль.