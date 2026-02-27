Зеленский анонсировал назначение спецпредставителя по Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел готовит кандидатуры на должность специального представителя по вопросам Беларуси и белорусской общины в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в вечернем обращении.

Президент анонсировал усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и кадровые изменения в дипкорпусе.

Зеленский также сообщил о подготовке к созданию должности спецпредставителя по Беларуси.

"Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием... МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе. Нужна более активная политика", – сказал он.

О планах такого назначения ранее заявлял министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Напомним, в конце января президент Украины провел первую официальную встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

