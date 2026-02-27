Во Франции подтвердили классификацию двух партий как ультраправых и ультралевых

Государственный совет Франции подтвердил классификацию двух французских партий как ультралевой и ультраправой перед мартовскими муниципальными выборами.

Об этом сообщает BFMTV, пишет Европейская правда.

Государственный совет, который является совещательным органом французского правительства и высшим административным судом, 27 февраля подтвердил классификацию политсилы "Непокоренная Франция" (LFI) Люка Меланшона как крайне левой, а партии близкого к Ле Пен Эрика Сиотти "Объединение правых за республику" (UDR) – как крайне правой перед муниципальными выборами в марте.

Перед этим обе политические силы обжаловали соответствующее решение Министерства внутренних дел.

В заключении Государственного совета говорится, что "учитывая политическую ситуацию перед муниципальными выборами 2025 года и альянсы, наблюдаемые перед этими выборами, ни классификация LFI в блоке ультралевых формирований, ни UDR в блоке ультраправых не является явной ошибкой оценки", – отмечается в решении.

Это первый раз, когда партию Меланшона впервые с момента ее основания в 2016 году классифицировали как ультралевую. До этого их определяли как "левых", что подтверждало решение Государственного совета 2024 года – до начала февраля, когда в МВД решили изменить классификацию. Сама политсила называет себя "радикальными левыми".

В рядах "Непокоренной Франции" уже назвали решение политизированным и обвинили власти в использовании этой классификации для "стигматизации".

Напомним, недавно "Непокоренная Франция" оказалась под усиленной критикой после смертельного инцидента на полях конференции, где выступала одна из ее самых известных представительниц – в результате драки погиб правый активист.

В адрес Меланшона после этого начали звучать обвинения в использовании риторики, способствующей все более поляризованной политической среде.

Правительство Франции в связи с этим случаем планирует распустить три ультраправые и одну ультралевую группу.

В Германии на этой неделе ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала промежуточную победу в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.