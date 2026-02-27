Италия призывает граждан воздержаться от поездок в Ливан и Ирак

Министерство иностранных дел Италии повторило призыв к своим гражданам покинуть Иран и посоветовало воздержаться от поездок на Ближний Восток, в частности в Ирак и Ливан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте МИД Италии.

Ведомство подтвердило свою рекомендацию покинуть Иран и усилить осторожность в регионе из-за возможной военной деятельности.

В МИД напоминают, что в конце января часть персонала посольства в Тегеране вернулась в Италию из-за опасений по поводу безопасности.

Там также призвали итальянцев отложить поездки в Ирак и Ливан.

Гражданам, находящимся в Израиле, советуют быть осторожными и следовать инструкциям местных властей.

"Ситуация с безопасностью на региональном уровне остается нестабильной. Другие итальянские посольства в регионе находятся в состоянии повышенной готовности и постоянно контактируют с Кризисным подразделением", – добавили в МИД.

Напомним, подобные предупреждения в пятницу опубликовали ряд стран. Германия и Финляндия посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль.

А Великобритания отзывает сотрудников посольства в Иране.

27 февраля стало известно, что Госдеп США разрешил выехать второстепенным сотрудникам посольства в Израиле из-за рисков для безопасности; те, кто не остается, получили распоряжение уезжать уже в пятницу.

Эти события стали одними из последних сигналов того, что администрация Трампа приближается к решению о вооруженной операции против Ирана после недель наращивания военного присутствия в регионе и неудачи переговоров.