Защититься от Трампа: сможет ли ВТО пережить нынешние атаки на мировую торговлю

17-18 вересня у Женеві проходив Публічний форум СОТ-2025 з промовистою назвою "Покращувати, створювати та зберігати".

Захід надзвичайно масштабний, оскільки зібрав понад 4000 учасників для обговорення нагальних проблем міжнародної торгівлі та місця СОТ у ній.

А ключовим питанням, яке обговорювали на багатьох сесіях, було питання майбутнього СОТ, яке наразі є дуже туманним, особливо в умовах "тарифних війн", які розпочались ще за першої каденції Дональда Трампа та набули небувалих обертів за другої.

Чому важлива СОТ?

Організатори форуму не випадково присвятили багато часу тому, щоб нагадати всім, чому СОТ важлива сама по собі.

Ключовими позитивними характеристиками називалися передбачуваність, прозорість та стабільність регулювання міжнародної торгівлі. Ці загальні принципи реалізуються у конкретних речах: корпорації із сотнями заводів по всьому світу завжди знали заздалегідь правила гри (імпортні мита, регуляторні вимоги тощо) на різних ринках і могли заздалегідь спланувати свою діяльність.

А якщо ж виникали спірні моменти, вони ефективно вирішувалися за допомогою системи вирішення спорів СОТ.

Багато хто з учасників згадував, що ми не цінували зазначені переваги та сприймали їх, як щось само собою зрозуміле. А інші доповідачі наголошували на тому, що як тільки у світі розпочиналися хвилі протекціонізму, це обов’язково призводило до криз.

Натомість передбачувана міжнародна торгівля, заснована на зрозумілих для всіх правилах, забезпечувала зростання економік, робочі місця, інвестиції та загальний світовий добробут.

Чому майбутнє СОТ викликає сумніви?

Багато сесій було присвячено обговоренню проблем СОТ. Звичайно, все почалося з критики Дональда Трампа і його тарифів, прийнятих з міркувань нацбезпеки, а також нових двосторонніх торгових угод, які зараз укладаються під примусом з боку Сполучених Штатів.

Але не обійшлося і без загальної критики СОТ. Зокрема, всі погодилися з тим, що фактично СОТ втратила переговорну функцію.

Члени СОТ ледь уклали Угоду про субсидії у сфері рибальства, яка почала діяти 15 вересня. Про це говорили всі як про величезне досягнення.

Але одночасно - замовчували той факт, що перемовини щодо укладення зазначеної угоди тривали понад 20 років і ще 3 роки знадобилось для того, щоб набрати відповідну кількість ратифікацій для початку дії угоди.

Проте попередня угода (про сприяння торгівлі) була укладена аж у 2017 році.

Учасники форуму говорили про те, що СОТ стала дуже негнучкою і не може оперативно розв'язувати нагальні питання. Як приклад наводили регулювання e-commerce, прийняття якого зайняло понад 5 років, і то не всі члени СОТ ратифікували його.

Ще однією величезною проблемою СОТ зараз є система вирішення спорів, яка не працює, і яка колись вважалась однією з найбільш ефективних.

Річ у тім, що система вирішення спорів СОТ складається з двох етапів: розгляду групою експертів (перша інстанція) та розгляду Апеляційним органом (апеляція). Будучи незадоволеними результатами апеляцій, США почали поступово блокувати призначення нових членів Апеляційного органу.

Як наслідок, з грудня 2019 року Апеляційний орган припинив існування.

В результаті, зараз навіть якщо група експертів і розглядає спір, якщо надалі подаються апеляції, рішення "підвішуються" на невизначний строк, а тому в СОТ панує атмосфера "вседозволеності та безкарності".

Як врятувати світову торгівлю?

Всі погоджуються, що без СОТ ніяк, але, на жаль, наразі немає універсального рецепта, як виправити ситуацію і вдихнути нове життя в організацію.

Під час форуму звучали різні думки.

Дехто казав, що таких "злісних порушників", яким наразі є США, потрібно провчити інструментами самої СОТ.

Зокрема, 165 членів СОТ повинні виступити проти США єдиним фронтом, ініціювавши спори як співпозивачі. Вони точно виграють, бо США запровадили мита (незалежно від обґрунтування) з порушенням правил СОТ.

Навіть якщо США подадуть апеляцію в неіснуючий Апеляційний орган, рішення груп експертів дозволять законно застосувати заходи у відповідь (retaliation clause) проти США.

Консолідована позиція 165 країн-членів має стати потужним ударом для США, змусивши їх переглянути позицію.

Разом з цим, були експерти, які навпаки переконані, що без залучення США не вийде "реанімувати" проєкт під назвою СОТ. Відповідно, потрібно продовжити перемовини у напрямку реформ СОТ, щоб задовольнити вимоги США.

Багато хто говорив про необхідність зміни підходів до прийняття рішень у СОТ.

На жаль, майже всі погоджуються, що навряд чи надалі можливий консенсус з усіх питань, адже 166 членам СОТ з дуже різними інтересами навряд чи вдасться домовлятися. Тому зараз активно обговорюються правила про різні варіанти заміни консенсусу або на голосування двома третинами, або простою більшістю, принаймні по окремих питаннях.

Ще одним варіантом виходу з кризи називають можливість укладення не multilateral agreements (обов’язкові для всіх членів СОТ), а plurilateral agreements (такі угоди будуть діяти тільки між тими членами СОТ, які їх уклали).

****

На жаль, на форумі не прозвучало нічого радикально нового, що дозволило б ефективно і швидко реформувати СОТ.

А поки СОТ залишається у роздумах щодо майбутнього, країни-члени шукають інші варіанти. Зокрема, збільшилась кількість угод про вільну торгівлю, що дозволить зберегти передбачуваність та стабільність торгівлі між основними торговими партнерами.

Всі розуміють, що такий шлях не може бути повноцінною альтернативою для СОТ, але намагаються врятувати хоча б частину системи вільної торгівлі.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора