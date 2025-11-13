Цифровое партнерство с Украиной: какие реформы в этой сфере помогает внедрять ЕС

Україна активно створює цифрові рішення, які визнають і цінують у Європі

Цифрова трансформація – одна з найвідчутніших історій успіху сучасної України. Вона змінила взаємодію громадян з державою і стала важливою частиною шляху до Європейського Союзу.

З перших днів ЄС підтримує Україну у розбудові цифрової держави – від запуску інфраструктурних систем до розвитку електронних послуг, якими щодня користуються мільйони українців.

За цей час ми переконалися, що цифрові рішення роблять державу ефективнішою, швидшою і прозорішою. Показово, що Київ не просто вивчає досвід інших країн.

Україна активно створює цифрові рішення, які визнають і цінують у Європі.

Європейський Союз послідовно підтримує цей шлях.

З 2016 року ЄС та його країни-члени інвестували більше 50 мільйонів євро в цифрову трансформацію України через Академію електронного управління. І зараз продовжується нова фаза проєкту DT4UA, який спрямований на розвиток нових сервісів, вдосконалення ключових систем і впровадження європейських цифрових стандартів.

Це підтримка обраного курсу та визнання прогресу України на цьому шляху. Тож у ході реалізації проєкту найбільший фокус буде на євроінтеграції, гармонізації законодавства, розвитку інфраструктурних систем, запуску нових цифрових послуг.

Ми продовжуємо наближати Україну до єдиного цифрового простору з ЄС.

У межах DT4UA ми працюємо над гармонізацією українського законодавства з ключовими актами ЄС – Interoperable Europe Act, Data Governance Act, Data Act, eIDAS 2.0, AI Act, CER Directive.

Це складна, але необхідна робота, яка визначає майбутнє українських цифрових сервісів.

Гармонізація із законодавством ЄС створює основу для розвитку транскордонних цифрових послуг, впровадження довірчих сервісів та відкриває Україні шлях для участі у пілотних проєктах ЄС, робочих та експертних групах.

Це дозволяє формувати спільні стандарти разом із партнерами – як рівноправні учасники.

Мета цього напряму – забезпечити технічну й правову сумісність українських систем із європейськими, щоб громадяни та бізнес могли безперешкодно користуватися цифровими послугами в Україні і за кордоном.

Ще одне важливе завдання – оновлення системи "Трембіта", без якої просто не може існувати цифрова держава.

Ми починаємо впровадження "Трембіти 2.0" – нової версії, яка забезпечуватиме ще вищий рівень безпеки, надійності та можливість інтеграції з європейськими системами. Вона стане технологічною основою для сотень державних сервісів і дозволить розширити можливості обміну даними.

Паралельно впроваджується Підсистема моніторингу доступу до персональних даних (ПМДПД) – інструмент, який дозволить громадянам бачити, хто і коли переглядав їхні персональні дані, а також отримувати сповіщення про це у застосунку "Дія".

Це важливий крок до підвищення прозорості цифрової держави, захисту приватності та загалом довіри користувачів до держави.

Серед перших кроків другої фази проєкту DT4UA – запуск електронного апостиля (e-Apostille), який можна буде оформити через застосунок "Дія" та перевірити за QR-кодом, а також цифрові додатки до дипломів із можливістю їх визнання в країнах ЄС.

Вперше держава, яка не є членом Європейського Союзу, буде впроваджувати такі транскордонні цифрові послуги. Такі ініціативи поглиблюють інтеграцію України до європейського цифрового простору і спрощують життя громадян.

Також серед ключових задач – модернізація системи "Вулик", що допомагає центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП) працювати ефективно.

Оновлена версія "Вулика" дозволить підключити більше ЦНАПів по всій країні, автоматизувати процеси та забезпечити зручну інтеграцію з державними сервісами, щоб послуги стали ще доступнішими для громадян.

Європейська інтеграція у сфері цифровізації – це шлях до спільного майбутнього, в якому цифрові рішення працюють без кордонів.

І Україна рухається цим шляхом разом з ЄС.

Це фундамент для майбутнього членства України в Євросоюзі, де цифрова трансформація є окремим і важливим розділом переговорів.

Таке партнерство – це наближення України до європейської спільноти та майбутнього, в якому цифрові рішення працюють без кордонів, а Україна є невід’ємною частиною цифрової Європи.

