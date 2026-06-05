Взрыв дрона ВСУ в Румынии, письмо Путину, Буданов в Варшаве из-за скандала: новости дня

Макрон та Трамп привітали ініціативу Зеленського щодо написання листа Путіну. А американський президент висловив готовність зустрітися з верховним лідером Ірану, але є умова.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт щодо допомоги Україні. Тепер – справа за Сенатом. Хоча шанси на його остаточне схвалення невеликі.

Серед головних тем дня – вибух морського дрона у Румунії. Зібрали все, що відомо на даний час.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 5 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Лист Зеленського Путіну

Президент Володимир Зеленський написав листа очільнику Кремля Владіміру Путіну, у якому заявив, що до переговорів Україна-Росія потрібно залучити Європу та США, а також, що США можуть вести моніторинг припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо написання листа російському правителю Владіміру Путіну та закликав до прямих переговорів між Україною та Кремлем.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Я буду з вами відвертим. Я вважаю, що саме Україна та Росія сьогодні можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план", – наголосив Емманюель Макрон.

Лідери Франції, Британії та Німеччини зустрінуться з Зеленським у Лондоні цієї неділі.

"Ця зустріч дозволить продовжити нашу тісну координацію щодо спільного порядку денного з продовження підтримки України та посилення тиску на Росію", – зазначили у Єлисейському палаці.

А на 13-14 липня заплановане засідання "коаліції рішучих" у Парижі.

Президент США Дональд Трамп також привітав лист Зеленського Путіну щодо проведення двостронньої зустрічі.

"На мою думку, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити", – заявив американський лідер під час пресконференції в Білому домі.

А ще під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Україна "не протрималась би і двох днів" без американської зброї.

Крім того, він повідомив про готовність зустрітися з верховним лідером Ірану, але є умова.

Розгляд у США проєкту підтримки України

Палата представників США 4 червня проголосувала за законопроєкт The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

The Ukraine Support Act передбачає надання Україні військових кредитів на суму 8 мільярдів доларів, продовження дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI) до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Однак малоймовірно, що законопроєкт схвалять в Сенаті, де лідер республіканської більшості Джон Тьюн рідко відступає від лінії президента Дональда Трампа.

Посол України в США Ольга Стефанішина подякувала Палаті представників за схвалення законопроєкту The Ukraine Support Act і очікує такого ж кроку від Сенату.

Вибух дрона ЗСУ у Румунії

Сьогодні вранці у порту Констанци в Румунії стався вибух морського безпілотника.

Румунський уряд згодом повідомив, що це український дрон і що Україна загалом втратила контроль над чотирма морськими дронами.

Один з них власне і вибухнув у порту Констанци.

"Решта три дрони підірвалися самостійно – два в морі, а третій – за межами порту. Підтвердження цих подій надійшло як від української сторони, так і з даних, отриманих румунською владою", – йдеться у повідомленні.

В уряді Румунії також оприлюднили хронологію подій.

Глава румунського Міноборони Раду Міруце повідомив, що морський дрон, який вибухнув у порту Констанца, спостерігався з 6:00 ранку, але повідомлення від української влади про втрату контролю над чотирма дронами надійшло лише близько 10:00.

Дрон вибухнув о 10:28. Вибух був неконтрольованим, дрон перейшов у режим самознищення.

О 10:29 на рівні муніципалітету Констанца активували Червоний план реагування.

О 10:45 комерційне судно, що перебувало за 145 км на схід від Констанци, зафіксувало два сильних послідовних вибухи на відстані 18 км від себе.

Об 11:05 прикордонна поліція Берегової охорони зафіксувала можливий вибух за межами порту Констанца.

О 13:50 розпочалася превентивна евакуація для таких територій: скеля Казіно, курорти Костінешті (пляж), Вама-Веке, Мамая та всі суб’єкти господарювання у прибережній зоні.

О 14:35 деактивували Червоний план реагування.

Джерела повідомили Digi24, що дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення, за кілька сотень метрів від нафтового термінала.

Після вибуху дрона в порту Констанци з пляжів евакуювали понад 1100 людей.

Прокуратура при Апеляційному суді румунського міста Констанца розпочала кримінальне розслідування після вибуху морського дрона в порту.

Слід також додати, що внаслідок ударів по двох суднах в Азовському морі загинули 5 громадян Азербайджану.

Реакція на вибухи у Румунії

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів РЕБ.

Президента Нікушора Дана поінформували про інцидент на борту літака Spartan, яким він прямує до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани. Виконувача обов’язків прем’єр-міністра Іліє Боложана також повідомили про ситуацію, він має відвідати Міністерство внутрішніх справ.

"Такі особливо серйозні ситуації є прямими наслідками загарбницької війни, розпочатої Росією проти України. Як держава-член НАТО, що має вихід до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та національних інтересів", – заявив Дан.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Румунією на тлі інцидентів з дронами, назвавши їх прямим наслідком російської війни проти України.

"Це є прямим наслідком війни Росії проти України. Це все більше стає прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні. Наша солідарність з кожною державою-членом, яка наражається на ці загрози, є беззаперечною", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у телефонній розмові з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою висловила Румунії повну солідарність.

"Першочергова відповідальність за те, що сталося – на Росії. Як зазначив президент Зеленський у вчорашньому відкритому листі до Путіна, Москва може будь-якого дня зупинити цю війну", – наголосила Кая Каллас.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після вибуху морського дрона у румунському порту Констанца заявив, що ситуація рухається в бік ескалації та посилення напруженості.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловив солідарність з Румунією і закликав до діалогу з правителем Росії Владіміром Путіним.

Оборона Європи

Фінляндія тестує систему раннього попередження, що виявляє загрози для підводних кабелів, а у Британії занепокоєні відставанням від планів посилення оборони.

Швейцарська армія посилює захист від дронів на тлі гібридних загроз.

Буданов у Варшаві через скандал

Сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив відеозвернення до українців та української влади із закликом переглянути рішення про присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

"Я звертаюся до української влади з проханням переглянути це рішення та знайти спосіб вшанування сучасних українських солдатів, який не зашкодить пам’яті польських жертв", – сказав він.

Згодом стало відомо, що до Варшави прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов.

Заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

"Босацький виклав позицію Польщі, наголосивши, що рішення президента України викликало біль та обурення у польському суспільстві, яке підтримує Україну, що захищається, від початку російської агресії", – повідомили в МЗС Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу.

"Наразі тривають переговори моїх людей з главою офісу президента Зеленського паном Будановим (...). Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій", – сказав Туск.

Відносини з Угорщиною

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне відновити довіру у відносинах з Україною.

"Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті", – наголосила Орбан.

Тим часом у Словаччині різко розкритикували угорського прем’єра Петера Мадяра, який у четвер з нагоди річниці підписання Тріанонського мирного договору 1920 року заявив, що Угорщина – "єдина країна у світі, яка межує сама з собою", маючи на увазі регіони у країнах-сусідках, де проживають угорські меншини.

Варто зазначити, що попередній угорський уряд час від часу використовував мапи так званої "Великої Угорщини" – у кордонах, які та мала до Тріанонського мирного договору 1920 року. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо у себе у Facebook назвав зауваження Мадяра "жорсткими словами".

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, якого цитує TASR, також розкритикував заяви Мадяра.

"Я відкидаю таке бачення "історії". Ні, шановний пане прем’єр-міністре Угорщини. Ваші, а отже й наші кордони чітко визначені завдяки мирним переговорам у Тріаноні після Першої світової війни та підтверджені знову після Другої світової, де, до речі, Угорщина стояла на боці переможених", – заявив Бланар.

Водночас Словаччина з Україною працюють над проведенням нового раунду міжурядових консультацій.

Міністр закордонних справ Словаччини передав Україні медичне обладнання на суму в сотні тисяч євро.

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