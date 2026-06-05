BBC вызывает в суд десятки соратников Трампа по делу об иске на $10 млрд

Британская телерадиокомпания BBC пытается привлечь к суду десятки представителей окружения американского президента Дональда Трампа в связи с его иском, касающимся монтажа его речи, произнесенной накануне штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в течение последних недель BBC выписала 47 повестки членам семьи Трампа, его кабинету, Министерству юстиции, а также другим федеральным ведомствам, требуя информации о намерениях и "состоянии души" президента, когда он произносил зажигательную речь незадолго до того, как толпа из тысяч людей штурмовала Капитолий.

В эту группу входят Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Стив Бэннон, Стивен Миллер и Майкл Флинн.

В совместном заявлении, поданном на этой неделе в федеральный суд во Флориде, адвокаты Трампа и BBC попросили провести слушания по этим повесткам. Трамп утверждает, что эти требования являются частью "поиска компромата", тогда как BBC заявляет, что иск Трампа открыл возможность для запроса информации о его поведении.

В компании заявили, что для того, чтобы выиграть дело, Трамп "должен доказать, что он не подстрекал и не провоцировал беспорядки в Капитолии 6 января".

"Истец поставил этот вопрос непосредственно на рассмотрение, подав этот иск о клевете – теперь он не может помешать ответчикам запрашивать записи, которые пролили бы свет на его истинные знания, намерения и душевное состояние во время произнесения речи", – подчеркнули в телерадиокомпании.

В повестках требуется предоставить широкий спектр информации, включая все электронные письма, текстовые сообщения и другие сообщения о митинге и общих попытках Трампа оспорить результаты президентских выборов 2020 года, а также все записи, которые были предоставлены каждым получателем федеральному следователю.

Как отмечается, из повестки следует, что BBC строит свою линию защиты частично на аргументе, что поведение Трампа в тот день не слишком отличалось от того, что вводило в заблуждение отредактированное видео, и поэтому не было "существенно ложным".

"BBC несет ответственность перед президентом Трампом за умышленную и злонамеренную клевету в его отношении путем искажения и манипулирования его речью. Никакие юридические маневры не могут изменить этот факт", – заявил представитель юридической команды Трампа.

Как ранее писали, 16 марта BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск Трампа на сумму $10 млрд. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, вводящем в заблуждение, уничижительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация принесла извинения президенту США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах сказал, что вещатель настроен отстаивать свою позицию.