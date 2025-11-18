После Трампа и MAGA: смогут ли республиканцы вернуться к своим ценностям

Під впливом Дональда Трампа та його руху MAGA американська правиця стала невпізнаваною для тих, хто залишається відданим цінностям, які відстоювали Рональд Рейган і Маргарет Тетчер.

Нині постає питання, чи може Республіканська партія ще повернути їхній бренд гідного консерватизму.

Коли я розмовляю зі студентами коледжів про проблеми демократичного соціалізму та популізму, я часто цитую застереження прем’єр-міністерки Великої Британії Маргарет Тетчер: "З такими економічними політиками ви зрештою витратите всі чужі гроші". Оскільки це часто викликає здивовані погляди, я додаю цитату з її промови на конференції Консервативної партії 1983 року: "Не існує державних грошей. Є лише гроші платників податків".

Я згадую "залізну леді", тому що минулого місяця був столітній ювілей її народження, який пройшов на диво непоміченим. Вона заслуговує на більше. Прихильниця вільних людей і вільних ринків, Тетчер була політичним гігантом по обидва боки Атлантики, очолюючи торі протягом 15 років і займаючи посаду прем’єр-міністерки Сполученого Королівства з 1979 по 1990 рік.

Те, що сьогодні її маргіналізують, є ще одним нагадуванням про те, наскільки далеко відійшла політична правиця, ігноруючи не лише її спадщину, а й спадщину її американського сучасника, Рональда Рейгана.

Достатньо переглянути останні заголовки, щоб переконатися у цьому.

Наприклад, пропозиція президента США Дональда Трампа надіслати домогосподарствам чеки на 2 тисячі доларів як відшкодування тарифів для боротьби з високими цінами.

Тетчер і Рейган були б обурені (як і самими тарифами). Вони також рішуче виступали б проти рішень адміністрації Трампа отримувати частки в приватних компаніях та вилучати їхні доходи, а також проти її нападів на імміграцію.

Якщо Тетчер і Рейган протистояли Радянському Союзу, то нинішня Республіканська партія значною мірою стала ізоляціоністською, а деякі представники правого флангу захоплюються диктатором у Кремлі.

Але відмінності сягають глибше за політику. Трамп давно розглядає американців як жертв, безпорадних перед економічними змінами, що нав’язуються ворожими елітами.

Приймаючи номінацію від Республіканської партії у 2016 році, він заявив: "Я вийшов на політичну арену, щоб могутні більше не могли бити тих, хто не може себе захистити". Республіканський істеблішмент і консервативний рух стали в один ряд із ним та його політикою образ і скарг.

На противагу цьому Тетчер відстоювала індивідуальні здібності та відповідальність. Як вона пояснювала у промові 1975 року: "Ми повинні будувати суспільство, в якому кожен громадянин може реалізувати свій повний потенціал — як для власної користі, так і для спільноти загалом; суспільство, в якому оригінальність, майстерність, енергія та ощадливість винагороджуються; у якому ми заохочуємо, а не стримуємо різноманітність і багатство людської природи".

Вона також завжди поводилася з гідністю та стриманістю, як і Рейган, який настільки ретельно оберігав гідність своєї посади, що після замаху наполягав, що зайде до приймального покою лікарні самостійно, впавши на підлогу лише коли опинився всередині й поза полем зору публіки.

Трамп продемонстрував вражаюче й символічне лідерство після того, як у нього стріляли минулого року. Але той момент різко контрастує з розпадом публічної гідності та огрубінням політичного дискурсу, яке він пришвидшив.

Лише минулого місяця президент США опублікував створене ШІ відео, де винищувач скидає екскременти на американців, які виступають проти нього. І знову ж, куди веде Трамп, туди йдуть республіканці. Наприклад, віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно назвав критика у X "придурком".

Гідність, стриманість та серйозність мають значення в демократії.

Обрані лідери, які відмовляються від цього, втрачають довіру тих, хто не є їхнім електоратом. Країні стає важче об’єднатися перед лицем труднощів — пандемії, терористичної атаки, економічного потрясіння чи війни, коли лідери не здатні до компромісу, щоб вирішувати політичні виклики.

Під керівництвом Трампа його рух MAGA ("Зробімо Америку знову великою") став каналом, через який деякі з найпотворніших політичних сил намагаються прорватися в мейнстрим.

Недавнє інтерв’ю Такера Карлсона з Ніком Фуентесом (заперечувачем Голокосту, прихильником Гітлера, білонаціоналістичним, антиліберальним інфлюенсером MAGA) є тому прикладом.

Карлсон часто застосовує агресивний стиль у розмовах з опонентами, але цього разу він не заперечив жахливих і небезпечних поглядів свого співрозмовника. І це був не перший випадок, коли Карлсон просував антисемітизм.

Карлсон — не маргінальна фігура. На Республіканській національній конвенції 2024 року він сидів поруч із родиною Трампа, де партія висунула Трампа кандидатом у президенти втретє.

Після того як консервативного активіста Чарлі Кірка було вбито, Венс вів його подкаст і запросив Карлсона як гостя. Чи продовжить американська правиця підтримувати Карлсона? Фонд Heritage вже підтримує. А Венс?

Хоча Трамп і є сильним союзником Ізраїлю, він не буде політично активним вічно. Чи отримають Карлсони правого флангу більше впливу, коли він зійде зі сцени?

Тетчер і Рейган вірили у власну гідність кожної людини.

Політичний рух, який поділяє таке переконання, не може поступатися расистам або антисемітам. Прийняти останніх означає відкинути перше.

У промові 1975 року Тетчер із задоволенням відзначила, що "починається нова дискусія — або, можливо, слід сказати, відновлюється давня — про те, якою має бути роль уряду" та про "засади", на яких він тримається.

Світлим променем у темряві, що огорнула Республіканську партію, є те, що схожа дискусія назріває і тут, адже боротьба за майбутнє правого руху після епохи Трампа лише починається.

Ті з нас, хто цінує спадщину Тетчер і Рейгана, мають у цій боротьбі чимало поставленого на карту — як і всі американці та, зрештою, увесь світ.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника