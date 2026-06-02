Понимание с друзьями России: меняет ли Украина политику в отношении Грузии

В Тбилиси на День независимости тысячи людей приняли участие в марше "За победу вместе, до конца!", организованном "Оппозиционным альянсом"

В День национальной независимости Грузии десятки тысяч граждан снова вышли на проспект Руставели в Тбилиси напомнить властям, что не намерены сдаваться и будут продолжать борьбу за европейское будущее своей страны до полной победы.

26 мая был 544-й день всенародного протеста, который начался после скандального заявления премьер-министра "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года.

В канун Дня национальной независимости было много пессимистических ожиданий – а что если за полтора года безрезультатных протестов общество уже устало бороться и смирилось?

Однако протест, организатором которого выступил "Оппозиционный альянс", опроверг такие прогнозы. Граждане направили четкий сигнал властям – борьба за европейское и демократическое будущее Грузии продолжается.

Естественно, власти попытались дискредитировать эту акцию.

"Те несколько тысяч собравшихся вокруг них людей – это именно тот "фейсбук-бабл", который вообразил себя обществом. На самом деле то, что мы вчера увидели, – это просто "один список друзей в Facebook". Даже по их призывам было видно, что они хотели появиться в социальных сетях, продемонстрировать себя другим", – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Такие заявления выглядят скорее самоуспокоением. Не случайно накануне муниципальные власти Тбилиси заявили о возможности временно ограничить право граждан на собрание – и именно 26 мая.

Новая волна протестов сопровождается дополнительным обострением отношений Грузии с ЕС. И в то же время – усилением реальных угроз со стороны России.

"Прошло 35 лет с тех пор, как Грузия восстановила государственную независимость. С тех пор мы все еще проходим 40-летний "Путь Моисея". Сегодня, через 35 лет после восстановления независимости, каждый патриотически настроенный грузин может гордиться тем, что Грузия является независимой и суверенной, как никогда", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе на правительственном праздновании Дня независимости.

В последнее время представители "Грузинской мечты" все чаще апеллируют к теме "особого суверенитета страны", называя его своим основным достижением.

А главной угрозой этому суверенитету они называют не РФ, оккупировавшей 20% грузинской территории – а Европейский Союз, который грузинские власти системно обвиняют в грубом вмешательстве во внутренние дела страны.

При этом всего несколькими неделями ранее Россия нанесла серьезный удар по суверенитету и территориальной целостности Грузии.

9 мая российский диктатор Владимир Путин и "президент" так называемой Республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретились в Кремле и подписали новое соглашение, официально направленное на "углубление союзнического сотрудничества".

Содержание этого документа снова вызвало дискуссию о том, насколько близка Москва к фактической аннексии Цхинвальского региона Грузии (так называемой Республики Южная Осетия). Тем более что, по словам Алана Гаглоева, подписанное соглашение стало "шагом к объединению осетинского народа" и в будущем должно создать правовую основу для полной интеграции региона в состав РФ.

Ну а празднование Дня независимости показало, что ни власть, ни общество не готовы идти на уступки.

Следовательно, очередное обострение политического кризиса является лишь вопросом времени.

И вероятнее всего – не очень отдаленного.

Однако в преддверии новых противостояний грузинскому обществу необходимо понимать, на чью помощь оно может рассчитывать. И здесь главный вопрос – к украинским властям.

Речь идет о пересмотре официального курса Киева относительно "Грузинской мечты".

Первый тревожный сигнал раздался в начале мая, когда на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский лично подошел к Ираклию Кобахидзе и побеседовал с ним.

Следующие события показали, что это была не случайность.

В частности, 15 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили, заявив о готовности Киева открыть новую страницу отношений с Грузией и возобновить конструктивный диалог.

Такой поворот во внешней политике Украины у многих в Грузии вызывает нескрываемое удивление.

В том числе потому что новые партнеры Киева по конструктивному диалогу – премьер Кобахидзе и ряд других высокопоставленных грузинских чиновников – все еще находятся под украинскими санкциями.

Однако ключевой вопрос к украинским властям заключается в другом. Ранее Владимир Зеленский публично обращался со словами поддержки к участникам проевропейских протестов в Тбилиси.

Ознвчает ли нынешнее открытие новой страницы в отношениях отказ президента Украины от своих слов?

Ответ на этот вопрос очень важен для многих граждан Грузии.

Особенно для тех, кто продолжает протестовать против сползания страны в орбиту российского влияния. В том числе – ориентируясь на опыт Украины по противодействию таким процессам.

И было бы очень хорошо, если бы украинские власти дали больше разъяснений по поводу того, какими они видят отношения с нынешней грузинской властью и где теперь лежат украинские красные линии.

