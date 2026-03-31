Плохие новости для Орбана: как несколько СМИ могут повлиять на исход выборов в Венгрии

Іноді ті, кого вважають невпливовим аутсайдером, отримують ключовий вплив. І це - не лише журналісти. На фото: баннер сатиричної Партії двохвостої собаки, що може відтягнути частину голосів у опозиційної Тиси

Існує реальна можливість, що угорська опозиція на виборах 12 квітня переможе керівну партію "Фідес" Віктора Орбана.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр вже пообіцяв, що в разі перемоги одним із перших кроків його уряду стане призупинення ліцензії Фонду медіапослуг і підтримки (MTVA) — державного органу, який фінансує та контролює активи суспільних медіа.

І це буде правильний крок — давно настав час відключити проорбанівський орган.

Протягом понад 15 років уряд Орбана поступово будував паркан для об’єктивної журналістики та посилював контроль над медіасередовищем. Через поєднання агресивних поглинань, кампаній тиску та втручання у роботу регуляторів, таких як Національне управління медіа та інфокомунікацій, він фундаментально змінив інформаційний простір країни.

Як наслідок, 80% новинних медіа країни перетворилися на провладні рупори.

Серед них — колись незалежні видання, такі як Origo та Index. Захоплення медіа такого масштабу, детально задокументовані, є безпрецедентним у Європейському Союзі та демонструє, наскільки швидко можна знищити плюралізм через юридичні маніпуляції.

Мій власний досвід підтверджує продуманий характер зусиль Орбана щодо контролю над медіа, які споживають угорці.

У 2016 році я був заступником головного редактора Népszabadság, колись найпопулярнішої щоденної газети країни, коли її закрили за одну ніч. Протягом кількох днів наш сайт і величезний цифровий архів за десятиліття стали недоступними.

Поглинання було організоване й здійснене Mediaworks — конгломератом, що належить олігарху Лорінцу Месарошу, другу дитинства Орбана. Месарош, який збагатився на державних контрактах, нині фактично контролює весь ринок друкованих медіа та численні онлайн-платформи.

Наразі очевидно, що офіційна "неупередженість" MTVA є фікцією.

Будапештський інститут Republikon нещодавно відстежив вечірні новинні випуски державних медіа і з’ясував, що "Фідес" та її коаліційний партнер KDNP (Християнсько-демократична народна партія) отримували 15 годин позитивного висвітлення на тиждень. Натомість "Тиса" та Петер Мадяр стали об’єктом більш ніж п’яти годин відверто критичних або наклепницьких сюжетів.

Маючи у своєму розпорядженні таку пропагандистську машину, "Фідес" може спрямовувати національну дискусію у вигідне для себе русло.

Помітну роль перед виборами відіграють кампанії дискредитації та геополітичне нагнітання страху. У відчайдушній спробі зміцнити підтримку Орбана угорські державні медіа зараз зображують його єдиним гарантом миру у "часи війни".

Інший ключовий наратив полягає в тому, що президент України Володимир Зеленський нібито розробив "геніальний план" разом із Європейською комісією, щоб "скинути" Орбана і встановити Мадяра як маріонетку.

Крім того, внутрішні "скандали" фабрикуються для підтримки головного твердження режиму: опозиція відірвана від угорців і фінансується з-за кордону.

Минулого серпня Index опублікував нібито план "Тиси" із запровадження податку на рівні 33%.

Хоча опозиція швидко спростувала достовірність матеріалу, ця історія домінувала в політичному порядку денному місяцями.

Пізніше Index опублікував нібито пропозицію партії про "податок на собак і котів", після чого уряд попередив пенсіонерів, що Мадяр змусить їх приспати своїх домашніх улюбленців. Хоча столичний суд згодом постановив, що "Тиса" не має жодного стосунку до тексту, шкоди вже було завдано.

Ці внутрішні кампанії дискредитації покликані посіяти сумніви серед виборців і згодом пов’язуються з ширшими геополітичними претензіями.

Наприклад, нещодавно режим захопив два українських інкасаторських автомобілі під час планового перевезення коштів з австрійського банку Raiffeisen до українського Ощадбанку. Протягом кількох хвилин провладні медіа подали інцидент як доказ "брудних грошей", що нібито надходять до країни для підтримки керованої з-за кордону політичної опозиції.

Посилаючись на національну безпеку у партійній пропаганді, уряд зміцнює уявлення, що інакодумство дорівнює зраді.

Фінансова основа угорських медіа також є принципово перекошеною. З 2015 року уряд і державні компанії, за повідомленнями, витратили понад 1,1 млрд євро на рекламу, спрямовуючи гроші платників податків майже виключно у медіа, пов’язані з "Фідес".

Однак є ознаки того, що інформаційна монополія режиму починає тріщати. Невелика кількість незалежних редакцій змогла прорвати пропагандистський щит уряду, попри постійний політичний тиск і фактичну відсутність рекламних доходів.

Розслідувальні медіа, такі як Direkt36, Telex і 444.hu, які роками виживали завдяки наполегливості своїх журналістів і підтримці читачів, поступово руйнують стіну дезінформації своїми матеріалами про корупцію та зв’язки режиму з Кремлем.

Це надало суспільству спільний набір фактів, які державний координований мегафон не зміг придушити, що створило умови для появи "Тиси" як реального претендента на владу. Після 16 років реальність виявляється стійкішою за штучно створені наративи.

Це створює проблеми для Орбана на квітневих виборах.

Зрештою, незалежна журналістика, яку Віктор Орбан намагався приборкати, але так і не зміг повністю заглушити, може стати кінцем його уряду.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника