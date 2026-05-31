Партия проевропейского премьера Армении имеет шанс получить уверенное большинство – опрос

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам выборов 7 июня имеет шанс получить убедительное большинство в парламенте.

Как сообщает Euronews, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Breavis.

Опрос Breavis по парламентским выборам в Армении, сбор данных для которых продолжался 5-11 мая среди 1551 респондента, прогнозируют уверенную победу "Гражданского договора" Пашиняна над фрагментированной оппозицией.

По его результатам, партия Никола Пашиняна среди избирателей, которые определились со своим голосом, набирает около 65% и имеет шансы получить уверенное большинство в парламенте.

Среди оппозиционных сил никто не получает более 12%.

Напомним, на этой неделе Россия начала экономическое давление на Армению и отозвала посла для консультаций.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных разведок и документов рассказало, как Россия пытается отвлечь победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс Армении.

