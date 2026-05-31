Укр Рус Eng

По улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада

видео
Новости — Воскресенье, 31 мая 2026, 19:05 — Мария Емец

В столице Италии Риме около 30 лошадей, привлеченных к репетиции парада, неконтролируемо проскакали через центральные улицы города после того, как их напугала пиротехника.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время репетиции парада ко Дню Республики поздно вечером 29 мая, где в том числе участвуют лошади. Некоторых вели за узду рядом с собой, на некоторых были всадники. Около 23:30 раздались фейерверки, запущенные представителем полиции без согласования.

Взрывы напугали лошадей, около 30 из них неконтролируемо помчались по улицам города, выскочив на улицы с оживленным автомобильным движением.

Несколько всадников не удержались в седле и травмировались во время падения. Один из них имеет переломы ребер, в результате чего также проколото легкое, однако угрозы для его жизни нет.

Травмировались и около 15 лошадей. Последнюю из сбежавших нашли только на рассвете в 14 км от места событий.

Парад, для которого проводилась репетиция, состоится 2 июня к 80-летию Республики.

Менее масштабные похожие инциденты случались также в Лондоне, когда армейские лошади испугались во время рутинных упражнений.

Ранее в мае в Германии застрелили тигра, который сбежал из частного зоопарка и оказался в людном месте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия инциденты
Реклама: