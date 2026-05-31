По улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада

В столице Италии Риме около 30 лошадей, привлеченных к репетиции парада, неконтролируемо проскакали через центральные улицы города после того, как их напугала пиротехника.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время репетиции парада ко Дню Республики поздно вечером 29 мая, где в том числе участвуют лошади. Некоторых вели за узду рядом с собой, на некоторых были всадники. Около 23:30 раздались фейерверки, запущенные представителем полиции без согласования.

Взрывы напугали лошадей, около 30 из них неконтролируемо помчались по улицам города, выскочив на улицы с оживленным автомобильным движением.

A #Roma avviati accertamenti dopo la fuga per le strade della città di una trentina di #cavalli dei reparti militari. 4 le persone ferite, 2 delle quali in modo grave pic.twitter.com/cnl2Nysr4s – Tg2 (@tg2rai) May 31, 2026

Несколько всадников не удержались в седле и травмировались во время падения. Один из них имеет переломы ребер, в результате чего также проколото легкое, однако угрозы для его жизни нет.

Травмировались и около 15 лошадей. Последнюю из сбежавших нашли только на рассвете в 14 км от места событий.

Notte di paura a Roma: cavalli della Parata del 2 giugno al galoppo, tra le auto, per le vie della città



Alcune vetture danneggiate ma nessun ferito; gli animali sono stati recuperati pic.twitter.com/QyJRLx11mH – La Sicilia (@lasicilia) May 30, 2026

Парад, для которого проводилась репетиция, состоится 2 июня к 80-летию Республики.

Менее масштабные похожие инциденты случались также в Лондоне, когда армейские лошади испугались во время рутинных упражнений.

Ранее в мае в Германии застрелили тигра, который сбежал из частного зоопарка и оказался в людном месте.