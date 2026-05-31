Во Франции задержали почти 800 человек из-за беспорядков, устроенных футбольными фанатами

Почти 800 человек задержали во Франции после столкновений, произошедших после победы парижской команды Пари-Сен-Жермен (PSG) на матче, проходившем вечером 30 мая, в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нюньес.

Глава МВД рассказал, что по всей территории страны вечером 30 мая произошли многочисленные эксцессы после победы PSG в финале Лиги чемпионов.

В то же время он отметил, что в целом ситуация "осталась под контролем".

По всей территории страны задержали 780 человек, из них более половины – 480 – в Париже. В столице 277 человек оставили под стражей, среди них 82 несовершеннолетних.

Телесные повреждения получили 219 участников событий, из них восемь серьезно пострадали. В одном случае 17-летний юноша получил серьезные ножевые ранения.

Пострадали также 57 правоохранителей из рядов полиции и жандармерии.

В прошлом году после первой победы PSG в Лиге чемпионов было почти 600 задержаний, из которых почти 500 пришлись на Париж.

В апреле 2025 года полиция задержала более 500 человек в Мюнхене, где фанаты устроили столкновения перед матчем Бундеслиги между футбольными клубами "Бавария" и "Штутгарт".

Перед тем немецкая полиция открыла десятки производств после столкновений на футбольном матче в Дрездене.